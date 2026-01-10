ふぉ〜ゆ〜越岡裕貴、アキレス腱断裂で出演ミュージカル降板 代役も発表
【モデルプレス＝2026/01/10】ふぉ〜ゆ〜の越岡裕貴が、ミュージカル『ダブル・トラブル TAKE2 〜Hollywood Ending〜』（2月8日〜東京・タクトホームこもれび GRAFAREホールほか）を怪我のため降板することがわかった。1月10日、同作の公式サイトにて発表された。
【写真】辰巳雄大、KinKi Kids（DOMOTO）撮影で奇跡のショット公開
公式サイトでは「ミュージカル『ダブル・トラブル TAKE2 〜Hollywood Ending〜』に兄ジミー役で出演を予定しておりました越岡裕貴（ふぉ〜ゆ〜）さんが、アキレス腱断裂のためやむなく、降板することとなりました」と発表。「報告を受けて、越岡さん、演出のウォーリー木下さん、本作プロデューサーと協議の結果、越岡さんの出演は難しいとの判断に至り、また、一日も早い回復を願い、治療とリハビリに専念いただくことにいたしました」と決定までの経緯を伝えた。
代役については「兄ジミー役として、以前『ダブル・トラブル』で同役を演じ、素晴らしい歌唱とダンスを披露していただいた上口耕平さんに出演いただくこととなりました」と報告。「なお、本出演者交代に伴い、ご希望のお客様にはチケットの払い戻しを承ります。詳細は下記をご確認ください」と払い戻し対象公演と払い戻し方法が記されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】辰巳雄大、KinKi Kids（DOMOTO）撮影で奇跡のショット公開
◆越岡裕貴、出演ミュージカル降板
公式サイトでは「ミュージカル『ダブル・トラブル TAKE2 〜Hollywood Ending〜』に兄ジミー役で出演を予定しておりました越岡裕貴（ふぉ〜ゆ〜）さんが、アキレス腱断裂のためやむなく、降板することとなりました」と発表。「報告を受けて、越岡さん、演出のウォーリー木下さん、本作プロデューサーと協議の結果、越岡さんの出演は難しいとの判断に至り、また、一日も早い回復を願い、治療とリハビリに専念いただくことにいたしました」と決定までの経緯を伝えた。
◆越岡裕貴降板 代役も発表
代役については「兄ジミー役として、以前『ダブル・トラブル』で同役を演じ、素晴らしい歌唱とダンスを披露していただいた上口耕平さんに出演いただくこととなりました」と報告。「なお、本出演者交代に伴い、ご希望のお客様にはチケットの払い戻しを承ります。詳細は下記をご確認ください」と払い戻し対象公演と払い戻し方法が記されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】