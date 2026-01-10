新生ケータハムの歴史的大変革

ケータハムカーズ・ジャパンは、1月9〜11日に幕張メッセで開催されている『東京オートサロン2026』において、EVスポーツカーの『プロジェクトV』を出展した。今回展示されたのは量産化に向けて開発、制作したプロトタイプで、世界初公開となる。

【画像】量産化に向けプロトタイプ世界初公開！ケータハム・プロジェクトV 全15枚

1973年に、それまでロータス・カーズのディーラーを営んでいたグラハム・ニアーンによって設立されたケータハム・カーズ。その歴史のスタートのきっかけとなったのは、ロータスがそれまで伝統としてきた『セブン』の生産を中止する決断を下したことにあった。それを受けてケータハムは、セブンの製造権をロータスから取得。現在に至るまでさまざまなセブン・シリーズを送り出してきた。



東京オートサロンで世界初公開された、『ケータハム・プロジェクトV』のプロトタイプ。 山田真人

そのケータハムは、2021年に日本企業である『VTホールディングス』の傘下に収まることで、経営規模を大幅に拡大。さらに積極的な新型車開発への投資を行う体制を整えた。

そしてその新生ケータハムは今、まさに歴史的な大変革を迎えようとしている。誰もがそう確信したのは、2023年のグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードでのことだった。

ケータハムはここで、『プロジェクトV』とネーミングされたクローズドボディの新型ライトウエイトスポーツカーのプロトタイプを発表。しかもそれは環境対応型という次世代のスポーツカー像を提案する、BEVにほかならなかったのだから、それにこれまでのケータハムのファン、いやライトウエイトスポーツカーのファンから熱い視線が注がれたことは当然だろう。

もちろん、ケータハムがこれまで常に意識してきた、ピュアでシンプル、そして楽しいという車両開発の哲学は、そのままこのプロジェクトVにも継承されている。

法規制対応のためデザイン変更

2026年の東京オートサロンに出品されたプロジェクトVは、2024年、2025年に出品されたプロトタイプをさらに進化させた、よりプロダクションモデルに近い仕様を持つモデルになる。

セブンのオーナーでもあるデザイナー、アンソニー・ジャナレリによってスタイリングされたボディは、基本的にはこれまでのプロトタイプから大きなデザインの変更はないが、法規制への対応を目的にリアのコンビネーションランプが丸型のデザインに改められている。



東京オートサロン2026のケータハム・ブース。 ケータハムカーズ・ジャパン

セブンのノーズコーンにインスピレーションを得たというフロントフェイスや、無駄を削ぎ落し機能性に徹した全体の造形は、いかにもケータハムの作といった印象だ。

インテリアにもさらなる進化が認められる。

フラットパネルを基調としたインストゥルメントパネルに丸型のデジタルディスプレイをレイアウトするなど、クラシカルとモダンを融合させたデザインは、これまでのケータハムのカスタマーにも抵抗なく受け入れられるだろう。

ドライビングポジションを始め、スイッチ類の操作性などは十分に考慮されていることは言うまでもない。

0-100km/h加速は5秒以下、最高速230km/h

ケータハムが伝統とする鋼管スペースフレームを基本構造体とするプロジェクトV。そこに搭載されるeアクスルは日本のヤマハ発動機製で、モーターとインバーター、ギアボックスが一体化された、軽量コンパクトな設計を特長とするものだ。

入力電圧は350〜800Vまで対応が可能で、最高出力は200kW〜450kW（約272ps〜603ps）を実現。最高回転数は1万5000rpmと発表されている。プロジェクトVはこのeアクスルを272psでリアアクスルに搭載。したがって駆動方式はRWDとなる。



モーターとインバーター、ギアボックスが一体化されたヤマハ発動機のeアクスルを搭載。 山田真人

一方バッテリーは、台湾のXING Mobilityの開発による液浸冷却バッテリー（バッテリーセルはパナソニックエナジーの車載用円筒型リチウムイオン電池）で、その容量は47kWh。航続距離は400km（WLTP）を実現し、100kWのDC急速充電器を使用すれば、20分間で20→80%の充電が行える。BEVとしての実用性も十分に高いのだ。

全長が4350mm、全幅と全高はそれぞれ1850mm、1230mmというボディサイズで、車重は1430kg。ケータハムによれば0-100km/hを5秒以下で加速し、最高速では230km/hを達成するというその運動性能は、スポーツカーとしては大いに魅力的なものといえるだろう。

これまでにケータハムが育んできたコーナリングマシン作りのノウハウが、このプロジェクトVにも受け継がれていることは間違いないところ。今はただ、1日も早いプロダクションモデルの完成と、その日本上陸を待ちたいというのが正直な感想だ。