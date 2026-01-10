元AKB48でタレントの大家志津香（34)が9日深夜放送のフジテレビ「スターの家計簿、見直します。」（土曜深夜1・20）に出演。驚きの出費を明かす場面があった。

この日は夫で俳優の岩田玲とそろって登場。夫婦それぞれの月の支出を円グラフにしてチェックする中で、大家は月の食費が20万円、交通費にも20万円かかっていると紹介された。

岩田の交通費は特に記載されておらず「僕は基本的に電車移動とか」と告白。大家は「私は乗り換えが面倒くさくて。なのでタクシー移動が多いんですよ」と打ち明けた。

「ただちょっとケチな感覚もあるんで、乗り換えするところの駅までタクシーで行って、1本の電車で行くとか。だから1500円以内ならタクシー乗っていいっていうルールがあるんですけれど」と説明したものの、「1500円って1日に何回も移動するんで。だから結構1日かかっているなって、今回の番組で知れました」と続けた。

「ぜいたくしている意識って自分の中ではなかった」と言い「なんでこんなお金なくなるんだろうって。食費と交通費がヤバい」と反省、「出せて良かった。本当に」としみじみと話した。

年間で使った交通費の最高を問われると岩田は大家について「去年が300万円ぐらいなんですよね。領収書を計算したら。で、気を付けるっていう話だったんですけれど…」と証言した。

モデルの近藤千尋は「車買えますよね」と言い、大家は「今悩んでいて。ご相談したかったんですよ」と岩田からも車を買った方が良いと言われていたと告白。

するとファイナンシャルプランナーからも車の購入を勧められ、大家は「結構悩んでいたから、決意固まりました」と明言。岩田も「これだともう買うで決定でいいんじゃないですか。これはもう」と同調した。