◇全国高校サッカー選手権準決勝 神村学園1―1（PK9―8）尚志（2026年1月10日 MUFG国立）

全国高校サッカー選手権は10日に東京・MUFG国立で準決勝が行われ、神村学園（鹿児島）は1―1から突入したPK戦で尚志（福島）を9―8で制し、初の決勝進出を果たした。初制覇した全国高校総体との2冠に向け、総体の準決勝で2―1で下した相手に再び勝利して大きく前進。女子に続くアベックでの決勝進出となった。

前半5分に先制されたが、後半28分にFW日高元（3年）が同点弾。DF荒木仁翔（3年）の左クロスをダイビングヘッドでゴール右に流し込み、FW倉中悠駕（3年）と並ぶ得点ランク首位の今大会6点目で試合を振り出しに戻した。

1―1から突入し、10人目までもつれ込んだPK戦では、9人目でエースナンバーの14を背負うMF福島和毅（3年）、10人目でキャプテンのDF中野陽斗（3年）が登場。ともに成功して激戦を制した。有村圭一郎監督は試合後の会見で、主力が終盤のキッカーを務めたPK戦の舞台裏を明かした。

「私はPK（の順番）は決めないので、本人たちが話し合って蹴りたくない子が後ろに行っているんだと思う。PKを昨日も練習しましたけど、ふかしまくって、外しまくって、“こりゃだめだな”と思っていたので、みんなが外すことも想定内に置いて見られた。決めてくれてラッキーという印象しかない」と振り返った。

決勝の相手は鹿島学園（茨城）に決定。初の舞台に向け、「我々のサッカーをしっかりやりきれる90分間にしたい」と誓った。