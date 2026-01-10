池松壮亮、大河ドラマ主役と映画館で鉢合わせ…満席のシアターでまさかの前後席
大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）のトークスペシャル『大河ドラマ 豊臣兄弟！〜なにわの夢のはじまり〜』が10日、NHK大阪ホールで開かれた。主演を務める俳優の仲野太賀と共演する池松壮亮が登壇。池松が映画館でばったり遭遇した俳優について語った。
【画像】「手をつないで登場！」大歓迎を受けた仲野太賀、池松壮亮
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。主人公・小一郎（のちの豊臣秀長）を仲野が、藤吉郎（のちの豊臣秀吉）を池松が演じる。
2人が仲良く手をつないで登場すると、観客は大きな拍手とともに歓迎した。トークイベントでも終始、和気あいあいとトークを繰り広げた。兄弟役を演じる仲野と池松だが、「似ているところは？」という質問に仲野は「ある」と回答。「本当？」と疑う池松に対して「自分が気に入ってる帽子があって、地方ロケの時に帽子を被ってホテルの部屋から出てエレベーターに乗ろうとしたら、（池松が）同じ帽子を被ってて…。そういうことがザラにある」と明かした。
一方、池松もエピソードを披露。「映画を見に行けてなくて、久しぶりにやっと映画が見れるようになって、初めての映画館に行ったんですね。席に座ろうとしたら満席なんですけど、目の前に小一郎（仲野）がいて…満席でですよ！初めての映画館ですよ。びっくりして」と振り返った。
池松から急に頭を触られた仲野はびっくり。「ハッて見たらマスクと帽子を被っていて…」と誰か分からず怯えていたが、池松と分かり「『藤吉郎いる！』って…」と回想し、前後の席ながら仲良く映画を見たことを打ち明けた。
なおトークイベントの模様は24日午後6時05分からNHK総合・関西地方で放送する。「NHK ONE」での見逃し配信あり。
