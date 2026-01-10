元AKB48で俳優の市川美織（31歳）が1月10日、静岡・ツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催された「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC しずおか 2026）に出演。超絶ほっそりとした美脚を披露すると、「足細！！」など驚きの声が寄せられた。

【映像】市川美織、驚くほどほっそり 超絶“美脚”

「CHANSON COSMETICS STAGE」に登場した市川は、ピンクのガーリーな衣装を身に纏ってステージに登場。スカートからはほっそりな美脚を覗かせ、この姿に視聴者は「足細！！」「めっちゃ可愛い！」などと反響を寄せていた。

フレッシュレモンになりたいの〜

ステージ上でも愛嬌たっぷりな姿でファンを魅了した市川。トークコーナーでは「フレッシュレモンになりたいの〜」と自身の代名詞ともいえるキャッチフレーズをキュートに披露し、会場は盛り上がりを見せていた。

1994年生まれの元AKB48・NMB48メンバーで、現在は女優、タレント、モデルとして幅広く活躍中の市川。レモン好きが高じて「広島レモン大使」を務める。

「TGC しずおか 2026」のテーマは「Shining New Chapter」で、「ともに輝かせる、新たな物語のはじまり」をコンセプトに、SDGsを軸とした「私たち」が未来を創る共創のメッセージが込められている。様々なタレントがランウェイを歩いた他、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行った。MCを務めるのはハリー杉山、竹内由恵フリーアナウンサー。

