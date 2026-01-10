おっ、これちょうど欲しかった！ 軽く羽織れてしっかり暖かい。秋冬を心地よく過ごす万能コート【ザノースフェイス】のコートがAmazonでチェックできるよ‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
街にも外遊びにも馴染む、はっ水×保温のスマートデザイン【ザノースフェイス】のコートがAmazonに登場!
ザノースフェイスのコートは、朝晩が冷え込む秋のアクティブシーンから冬の街歩きまで、季節の変わり目に頼れる一着として仕上げられている。表地にはっ水加工を施しているため、多少の雨や雪なら気にせず着用でき、アウトドアでもタウンユースでも扱いやすい。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
身頃とフードの裏地には、肌触りがよく保温性に優れた毛足の短い100マイクロフリースを採用。袖には独自開発の保温素材「HEATSEEKER」を封入し、軽さを保ちながらもかさ高のあるポリエステル中わたがしっかりと暖かさを確保する。冷え込む季節でも快適に過ごせるよう、細部まで工夫が施されている。
シルエットは厚みのあるミドルレイヤーの上からも羽織れるゆとりを持たせ、動きやすさと着合わせのしやすさを両立。シンプルでクセのないデザインは、アウトドアだけでなく日常のコーディネートにも自然に馴染み、幅広い年代が取り入れやすい。
軽さ・保温性・はっ水性をバランスよく備え、秋から冬にかけて長く活躍する万能コートとなっている。
