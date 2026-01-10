「盲目のピン芸人」として活動するお笑い芸人の濱田祐太郎さんが1月7日、公式YouTubeチャンネル「濱田祐太郎Official」を更新。前夜に駅のホームで意識を失い、倒れたことを明かしました。



【写真】駅で倒れた翌日…ファンに報告する濱田祐太郎さん

濱田さんは6日午後8時過ぎ、先輩との食事会に向かうため、電車で移動していました。夕方ごろからうっすらと「しんどいな、気だるいな」といった感覚がありましたが、頭痛や発熱はなかったため外出。すると車内で冷や汗をかき始め、呼吸も苦しくなり、ついには吐き気を催すまでに。



「ちょっとこれもう無理やな」。そう感じた濱田さんは、乗り換え予定だった駅で下車。「少しでいいから休憩しよう」とホームの端の方まで歩き、壁に背中を預けたところで記憶が途切れました。



どれぐらい時間がたったのか。「大丈夫ですか」という男性の声でぼんやりと意識が戻り始めた濱田さん。倒れた体勢のまま、頭だけは妙に冷静で、「あ、そうか、俺倒れたのか。確かにめっちゃしんどかったもんな」という思いが浮かんだそう。



居合わせた男性と駅員らに助けられ、駅員室で30分ほど休み、病院には行かなくていいだろうとの判断で帰宅。時間が経つと、右腕にはすり傷があることがわかり、右足首は捻挫したようで痛みもありました。



翌日には動画撮影ができるまでに回復し、今回の出来事をファンに報告。あらためて倒れたときのことを振り返り、「目が見えてないとさ、意識失って倒れた時にほんまに何が起こったか分からへんね」と話しました。



動画を見たファンからは「助けてくださる方がいて良かった」「線路に落ちなくてほんとによかった」「倒れた原因が何か心配です」「病院行ってほしいです」「健康診断受けてますか」「しっかり食べなあかんで」「低血糖だったのかも」など、心配の声が寄せられています。



濱田さんは1989年、兵庫県神戸市出身。吉本興業所属。NSC大阪35期。同期はからし蓮根、ガンバレルーヤ、ゆりやんレトリィバァら。ピン芸日本一を決める「R-1ぐらんぷり2018」で優勝。1月25日午前11時からは、2025年日本民間放送連盟賞テレビ・準グランプリを受賞した番組「濱田祐太郎のブラリモウドク」がABCテレビ・テレビ朝日系全国ネットで放送予定。