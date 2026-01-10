職場で配りたい「京都府のお土産」ランキング！ 2位「生八つ橋」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年末年始の帰省や旅行など、お土産を選ぶ機会が増えるこの季節。大人数が集まる職場でも分けやすく、職場の方に喜ばれる手土産を探している人も多いのではないでしょうか？
All About ニュース編集部では、2025年12月3〜8日、全国20〜60代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「京都府のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：生八つ橋（おたべ）／73票2位は「生八つ橋（おたべ）」でした。 京都を代表する和菓子で、柔らかくもちもちとした食感と、ニッキの風味が京都らしさを感じさせます。抹茶味や季節限定のフレーバーなど種類も豊富です。個包装タイプは職場での配布にも適しており、定番のお土産として選ばれています。
回答者からは「なんとなく八つ橋のイメージがあがあるから」（20代女性／千葉県）、「京都土産の定番だから」（30代女性／石川県）、「自分が貰って嬉しいから」（20代男性／福岡県）といった声が寄せられました。
1位：お濃茶ラングドシャ 茶の菓（京都北山マールブランシェ）／83票1位は「お濃茶ラングドシャ 茶の菓（京都北山マールブランシェ）」でした。宇治白川の厳選茶葉をはじめとする宇治茶を使用した、風味豊かなラングドシャです。お濃茶の深みある香りと苦味の中に、ホワイトチョコレートのまろやかな甘さが絶妙にマッチしています。職場への気の利いたお土産として支持されています。
回答者からは「濃厚な抹茶の風味が特徴で個別包装なので配りやすそうです」（50代女性／広島県）、「お茶の風味が京都らしく、上品で個包装で配りやすいから」（40代女性／鹿児島県）、「有名で喜ばれそうだから」（30代男性／大阪府）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:田中 寛大)