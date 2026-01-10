Ê¡²¬»Ô¤Ç1500¿Í»²²Ã¤·¾ÃËÉ½Ð½é¤á¼°¡¡¡Ö¤Ï¤·¤´¾è¤ê¡×¤Ê¤ÉÌ¯µ»ÈäÏª
¡¡Ê¡²¬»Ô¤Î¾ÃËÉ½Ð½é¤á¼°¤¬10Æü¡¢Æ±»ÔÇîÂ¿¶è¤Î¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¾ÃËÉ¿¦°÷¤ä¾ÃËÉÃÄ°÷¤éÌó1500¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢ËÉºÒ¤äËÉ²Ð¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼°¼¤Ç¹âÅç½¡°ìÏº»ÔÄ¹¤ÏºòÇ¯11·î¤ËÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤Çµ¯¤¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤ä¡¢6Æü¤ËÄ»¼è¡¢Åçº¬Î¾¸©¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿ÌÅÙ5¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖºÒ³²¤Ï¤¤¤Ä¤É¤³¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£Æüº¢¤«¤éÈ÷¤¨¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¿¦°÷¤äÃÄ°÷¤Ï¡¢ÅÁÅý¤ÎÅ»(¤Þ¤È¤¤)¿¶¤ê¤ä¾ÃËÉÂÀ¸Ý¡¢¹â¤µ7¥á¡¼¥È¥ë¤Î¡Ö¤Ï¤·¤´¾è¤ê¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£¾®³Ø4¡Á6Ç¯¤Î¾ÃËÉ¾¯Ç¯ÃÄ¤Ë¤è¤ë¾Ã²Ð·±Îý¤Ê¤É¤Î¼Â±é¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²°³°¤Ç¤Ï¾ÃËÉ¼Ö9Âæ¤È¾ÃËÉÄú¤¬»²²Ã¤·¤¿°ìÀÆÊü¿å¤â¤¢¤ê¡¢ÇîÂ¿ÏÑ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀª¤¤¤è¤¯¿å¤¬Ê®¤½Ð¤¹¤È¡¢¸«ÊªµÒ¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¤Î²ÐºÒÈ¯À¸·ï¿ô¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤Ï336·ï¤ÇÁ°Ç¯¤«¤é57·ïÁý²Ã¡£»à¼Ô¤Ï15¿Í¤ÇÁ°Ç¯¤Î8¿Í¤«¤éÂçÉý¤ËÁý¤¨¤¿¡£Æ±¶É¤Ï¡Ö¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¡£²Ð¤Î¸µ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ï½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÊÌîÂ¼ÁÏ¡Ë
