「粘って、粘って、粘って」鹿島学園が死闘制す！ 初の日本一に向け鈴木雅人監督は「地道に、懸命に頑張るだけです」【選手権】
初の決勝進出だ。
鹿島学園は１月10日、第104回全国高校サッカー選手権の準決勝で、前回大会で準優勝の流通経済大柏と対戦。スコアレスで迎えた90分、波状攻撃を繰り出すなかで最後はワーズィージェイヴェン勝が渾身の一撃をねじ込む。
この１点が決勝点となり、鹿島学園が接戦を制した。試合後のフラッシュインタビューで鈴木雅人監督は「本当に苦しい試合で、子どもたちが粘って、粘って、粘って、その一瞬を待とうって言ってました」と振り返る。
指揮官は「応援してくれて、サポートしてくれたみなさんに本当に感謝しかないです」とコメントし、決勝に向けては「地道に、懸命に頑張るだけです」と意気込む。
日本一を懸けて戦う相手は、夏のインターハイ王者の神村学園。注目必至の一戦は12日に国立競技場で行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】90分の劇的決勝弾！ 鹿島学園が死闘制す！
