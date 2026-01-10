「選手は最高。僕がダメ」尚志監督の目は真っ赤。20人PKで神村学園に敗れ、初の決勝進出ならず「やりたかったサッカーは全てできた。ただ…」
１月10日に国立競技場で高校サッカー選手権の準決勝が開催され、尚志（福島）がインターハイ王者の神村学園（鹿児島）と対戦。１−１で突入したPK戦の末に敗れ、初の決勝進出を逃した。
開始５分で根木翔大のクロスから岡大輝がダイビングヘッドで流し込み、幸先良く先制点をゲット。しかし、ポスト直撃もあり、追加点を奪えずにいると、73分に日郄元に同点弾を浴び、PK戦に持ち込まれてしまった。
目を真っ赤にして会見場に現れた仲村浩二監督は「『負けちゃったな』というのが、今１番最初に出てくる感想です」と伝えた上で、90分超の大熱戦を次のように総括した。
「内容に関しては、神村さんの３トップに対して４バックで、ユニットできちっとバランスで守る作戦は上手くできました。（相手の）ボランチの福島（和毅）君のところからの配球もどうにか上手く防いで、ショートカウンターできていたと思うので、やりたかったサッカーは全てできました。ただ、もう１点が取れませんでした」
PK戦もまた、互いに10人が蹴る激闘だった。
「PK戦は全部、僕の運のなさ。選手は精一杯やってくれたと思いますし、悔いのない蹴り方をしてくれた。本当に監督の運のなさがあったかなと思うので、選手は最高でした。僕がダメでした」
神村学園とは夏のインターハイでも準決勝で相まみえた。その際、１−２で敗れており、再び勝利を逃したものの、53歳の指揮官は確かな成長を感じているようだ。
「インターハイでやった時は、自分たちの狙い通りのことができませんでした。できなかった理由として、フィジカルや１対１の対人の部分を完全に塞がれてしまった。走力も完全に相手の方が上だったのを踏まえて、トレーニングとして食べるようにしましたし、走るだけではなくて、考えて技術で走るところをやってきたので、選手の成長がすごくありました。
見ている人が『良いゲームだ』と言ってくれるようなゲームができたんじゃないかな。ゲーム内容に関しては後悔が本当になくて、『あと１点取りたい』っていうだけです。本当に差を縮められるような選手の頑張り、努力が実りました。ただ、結果がついてきませんでした」
尚志と神村学園。勝負を分けたのは本当にごくわずかな差だった。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】広瀬すず・ガッキー・永野芽郁・川口春奈！ 初代から最新21代目の池端杏慈まで「選手権・歴代応援マネージャー」を一挙公開！
開始５分で根木翔大のクロスから岡大輝がダイビングヘッドで流し込み、幸先良く先制点をゲット。しかし、ポスト直撃もあり、追加点を奪えずにいると、73分に日郄元に同点弾を浴び、PK戦に持ち込まれてしまった。
「内容に関しては、神村さんの３トップに対して４バックで、ユニットできちっとバランスで守る作戦は上手くできました。（相手の）ボランチの福島（和毅）君のところからの配球もどうにか上手く防いで、ショートカウンターできていたと思うので、やりたかったサッカーは全てできました。ただ、もう１点が取れませんでした」
PK戦もまた、互いに10人が蹴る激闘だった。
「PK戦は全部、僕の運のなさ。選手は精一杯やってくれたと思いますし、悔いのない蹴り方をしてくれた。本当に監督の運のなさがあったかなと思うので、選手は最高でした。僕がダメでした」
神村学園とは夏のインターハイでも準決勝で相まみえた。その際、１−２で敗れており、再び勝利を逃したものの、53歳の指揮官は確かな成長を感じているようだ。
「インターハイでやった時は、自分たちの狙い通りのことができませんでした。できなかった理由として、フィジカルや１対１の対人の部分を完全に塞がれてしまった。走力も完全に相手の方が上だったのを踏まえて、トレーニングとして食べるようにしましたし、走るだけではなくて、考えて技術で走るところをやってきたので、選手の成長がすごくありました。
見ている人が『良いゲームだ』と言ってくれるようなゲームができたんじゃないかな。ゲーム内容に関しては後悔が本当になくて、『あと１点取りたい』っていうだけです。本当に差を縮められるような選手の頑張り、努力が実りました。ただ、結果がついてきませんでした」
尚志と神村学園。勝負を分けたのは本当にごくわずかな差だった。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】広瀬すず・ガッキー・永野芽郁・川口春奈！ 初代から最新21代目の池端杏慈まで「選手権・歴代応援マネージャー」を一挙公開！