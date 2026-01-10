日本ハムのドラフト３位・大塚瑠晏内野手（東海大）は１０日、趣味・野球をを目指すことを明かした。

元々の趣味は動画鑑賞。ストレッチをしながら、映画やＹｏｕＴｕｂｅを楽しんでいた。しかし、新人合同自主トレの中で、栗山チーフベースボールオフィサー（ＣＢＯ）らの講話がきっかけとなった。「趣味・野球という言葉も聞いたので、自分も野球が趣味になるぐらい、突き詰めていければ。大谷選手とかも、そういうことを言われていたらしいので。そこを目指してやっていきたい」と意気込んだ。

前日、ストレッチ中に見たのはソフトバンク・近藤の動画。「バッティングの練習方法は、そこで結構詳しくやっていたので、そこは見ながらやってます」と動画も野球にシフトしている。

守備の評価が高いショート。今季は石井のＦＡ移籍で二塁のポジションが空いているが「最終的にはショート大塚って言われるような選手になりたい。だけど１年目はまだ全然レギュラーという立場ではないので、セカンドでもサードでも、試合に出るチャンスがあればどこでも。石井選手が出たことでチャンスは増えると思うので、自分の力でつかめるようにやっていきたい」と話していた。