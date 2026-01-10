カズレーザーとお笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」１０日までに更新され、「やめられないこと」について語った。

鼻血が頻繁に出るというカズレーザー。番組中にも鼻血が出るというカズレーザーに松陰寺は「（鼻を）焼いた方がいいんちゃう、それで治るのなら」とアドバイス。

カズレーザーは「治る、出づらくなるとは聞きました。鼻血めっちゃ出るんですけど、鼻にこより入れてくしゃみするの超好きなんですよ」と言うと、松陰寺が「なんでだよ。あるけどさ罰ゲームとかで」とツッコミ。

カズレーザーは「あれが俺、超好き！鼻通りがよくなるのが好きで、それを超やっちゃうんですよ」と話し、続けて「それがもしかしたら粘膜傷つけてる可能性もあるんですけど、やめらんないんすよ」と熱弁した。

松陰寺は「じゃあなるほどな、焼いちゃったらこよりもつまんなくなっちゃう」と言うと「多分それも楽しくなくなりそうだから（やらない）」と答えるカズレーザーに、「なんで鼻血でてくることより、こよりを取るんだよ」と再度ツッコんだ。