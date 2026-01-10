大北地域の山沿いでは11日夕方から12日にかけて、長野地域の山沿いと中野飯山地域、大北地域の平地では11日夜遅くから12日にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に警戒してください。



11日から12日にかけて、強い冬型の気圧配置となり、強い寒気が流れ込む見込みで、長野県北部や西側の地域を中心に、11日未明から12日にかけて、断続的に強い雪の降る所があるでしょう。上空の寒気が予想以上に強まった場合や、雪雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雪となる地域が拡大する可能性があります。





［雪の予想］10日18時から11日18時までに予想される24時間降雪量は多い所で長野地域山沿い 20センチ長野地域平地 10センチ中野飯山地域 20センチ大北地域山沿い 30センチ大北地域平地 15センチ上田地域菅平周辺10センチ乗鞍上高地地域 15センチ木曽地域 15センチ11日18時から12日18時までに予想される24時間降雪量は多い所で長野地域山沿い 30センチ長野地域平地 20センチ中野飯山地域 50センチ大北地域山沿い 30センチ大北地域平地 20センチ上田地域菅平周辺 20センチ乗鞍上高地地域 20センチ木曽地域 10センチ大北地域の山沿いでは11日夕方から12日にかけて、長野地域の山沿いと中野飯山地域、大北地域の平地では11日夜遅くから12日にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に警戒してください。また、長野地域の平地では、大雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。長野県では、電線や架線及び樹木への着雪、落雷や突風に注意してください。また、北部の積雪の多い傾斜地では、なだれにも注意してください。