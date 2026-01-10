長野県北部や西側地域 １１日夕方から１２日にかけて大雪などに警戒を【長野】
大北地域の山沿いでは11日夕方から12日にかけて、長野地域の山沿いと中野飯山地域、大北地域の平地では11日夜遅くから12日にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に警戒してください。
11日から12日にかけて、強い冬型の気圧配置となり、強い寒気が流れ込む見込みで、長野県北部や西側の地域を中心に、11日未明から12日にかけて、断続的に強い雪の降る所があるでしょう。上空の寒気が予想以上に強まった場合や、雪雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雪となる地域が拡大する可能性があります。
10日18時から11日18時までに予想される24時間降雪量は多い所で
長野地域山沿い 20センチ
長野地域平地 10センチ
中野飯山地域 20センチ
大北地域山沿い 30センチ
大北地域平地 15センチ
上田地域菅平周辺10センチ
乗鞍上高地地域 15センチ
木曽地域 15センチ
11日18時から12日18時までに予想される24時間降雪量は多い所で
長野地域山沿い 30センチ
長野地域平地 20センチ
中野飯山地域 50センチ
大北地域山沿い 30センチ
大北地域平地 20センチ
上田地域菅平周辺 20センチ
乗鞍上高地地域 20センチ
木曽地域 10センチ
大北地域の山沿いでは11日夕方から12日にかけて、長野地域の山沿いと中野飯山地域、大北地域の平地では11日夜遅くから12日にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に警戒してください。
また、長野地域の平地では、大雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。
長野県では、電線や架線及び樹木への着雪、落雷や突風に注意してください。また、北部の積雪の多い傾斜地では、なだれにも注意してください。