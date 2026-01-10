¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û·è¾¡¥«¡¼¥É¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡ËÂÐ¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¾¡¤Æ¤Ð½éÍ¥¾¡
¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ½à·è¾¡(10Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï10Æü¡¢½à·è¾¡¤Î2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·è¾¡¥«¡¼¥É¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1»î¹ç¤Ï¡¢2025Ç¯²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Èº£Âç²ñ¤Î2´§¤òÌÜ»Ø¤¹¿ÀÂ¼³Ø±à(¼¯»ùÅç)¤È¾°»Ö(Ê¡Åç)¤¬ÂÐÀï¡£¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÏÁ°È¾¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾28Ê¬¤Ëº£Âç²ñ5ÆÀÅÀ¤ÎÆü郄¸µÁª¼ê¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á»î¹ç¤ÏPKÀï¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£Î¾¥Á¡¼¥à3¿ÍÌÜ¤«¤éÀ®¸ù¤òÂ³¤±¡¢10¿ÍÌÜ¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¸å¹¶¤Î¾°»Ö¤¬¥Ð¡¼¤ËÅö¤Æ¼ºÇÔ¡£ÀÜÀï¤òÀ©¤·¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2»î¹ç¤ÎÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð(ÀéÍÕ)ÂÐ¼¯Åç³Ø±à(°ñ¾ë)¤Ï0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾45Ê¬¡¢¼¯Åç³Ø±à¤¬¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤òÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥ï¡¼¥º¥£¡¼¥¸¥§¥¤¥ô¥§¥ó¾¡Áª¼ê¤¬·è¤áÀèÀ©¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤¿¼¯Åç³Ø±à¤¬½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì·è¾¡Àï¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±àÂÐ¼¯Åç³Ø±à¤È¤Ê¤ê¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¥Ù¥¹¥È4¤¬ºÇ¹âÀ®ÀÓ¡£»î¹ç¤Ï12Æü¸á¸å2»þ5Ê¬¤«¤é¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ç¤¹¡£¢¦½à·è¾¡·ë²Ì
¿ÀÂ¼³Ø±à1-1¡ÊPK9-8¡Ë¾°»Ö
¼¯Åç³Ø±à1-0Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð