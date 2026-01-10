「全国高校サッカー選手権・準決勝、鹿島学園１−０流通経大柏」（１０日、ＭＵＦＧ国立）

鹿島学園（茨城）が流通経大柏（千葉）を下し、初の決勝進出を果たした。試合終了間際の後半４５分にワーズィージェイヴェン勝が均衡を破る決勝ゴールを奪った。

２５年度のサッカー界は茨城県勢が大活躍。Ｊ１で鹿島、Ｊ２で水戸が優勝。大学では筑波大が関東大学リーグ１部と全日本選手権で２冠を達成し、Ｕ−１８プレミアリーグファイナルを鹿島ユースが制した。鹿島学園も茨城旋風に乗って１７年ぶりに国立の芝を踏み、頂点まであと１勝に迫った。

試合後、グラウンド上でのインタビューで鈴木雅人監督は「本当に苦しい試合で子どもたちにも粘って粘って粘って、その一瞬を待とうと言っていました」と感激の表情。あと１勝に迫った日本一へ「本当に地道に頑張るだけです」と短い言葉に決意を込めた。

その後、今シーズンの茨城旋風についても問われると「本当に旋風という言葉が飛び交う中で、結構プレッシャーになっている」と苦笑い。「今年は特に（茨城県勢が）そのような旋風を巻き起こしたので、本当に大丈夫かなという心配はあったが、風に一緒に乗らせてもらって今ここに辿り着いた部分も多々あると思う。本当に皆さんの応援があって今があると思う」と話した。