「第２２回日本モーターボート選手会会長賞」（１０日、宮島）

宮島ボートで開催中の男女混合５日間シリーズは予選２日目、荒天のため８Ｒ以降は中止打ち切りとなった。序盤はホーム追い風２メートルと穏やかだったが、オール女子戦の６Ｒ本番からホームで向かい風が強くなり風速は６メートル。７Ｒのスタート展示は風速１１メートルを計測し、本番レースは水面状況悪化のため時間待ち。発走予定時刻の８分後に７Ｒが行われ、１号艇の杢野誓良（愛知）と６号艇の東潤樹（広島）で先頭争い。１周２Ｍ差して逆転した杢野が１着、東が２着、３着に３号艇の山口修路（福岡）が続き３連単は２日目３回目の３万円台をつけた。

８Ｒ以降は安定板を装着し、展示１周、本番２周に短縮して行われる予定だったが、風が収まらず８Ｒのスタート展示も遅れて開始。８Ｒ本番も時間待ち状態が続いたが、天候の回復の見込みが立たないと判断され、１４時に中止打ち切りが発表された。

２日目は最高気温が１４度まで上がり、天候は晴れ。冬場としては暖かく一見穏やかな天候だが、満潮が近づく水面は強風による波で大荒れ。宮島では２６年の新春レースで１月２日の１２Ｒが大雪のために中止となったが、今回のように暖かい気候でのレース中止はレアケース。最年長の栗山繁洋（佐賀）は「昔は中止になるのは台風くらいだったが、今は冬も夏も、どこで何が起こるか分からない。自然には勝てない」と達観。後半レースを走ることなく２日目を終えたＶ候補の佐々木康幸（静岡）は「明日は冷えるの？雨？それなら雪の方がいいな」と同支部の後藤正宗（静岡）と苦笑い。予選３日目の１１日は最高気温３度の雨予報で、風は逆向きのホーム追い風が予想される。選手たちは口々に「明日は開催できるのかな」「日延べはイヤだな」と天を仰ぎ、宿舎に引き上げて行った。