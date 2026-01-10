TBS NEWS DIG Powered by JNN

第44回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会（11日号砲、京都）の区間エントリーが10日に発表された。日本陸上界の中・長距離のエース田中希実（26、New Balance）は兵庫代表で2区に、4年ぶりに出場する群馬代表の不破聖衣来（22、三井住友海上）は1区に名を連ねた。また昨年の世界陸上マラソンで7位入賞の小林香菜（24、大塚製薬）は徳島のアンカーに、3月末で引退を表明している細田あい（30、エディオン）が長野の4区にエントリーされ各区間ともに目が離せない。

たけびしスタジアム京都をスタート・フィニッシュとする付設駅伝コースで9区間、42.195kmを走る。
※写真は左から細田あい、田中希実、不破聖衣来、小林香菜

【第1区】6km　たけびしスタジアム京都　〜　衣笠校前
【第2区】4km　衣笠校前　〜　烏丸鞍馬口
【第3区】3km　烏丸鞍馬口　〜　丸太町河原町
【第4区】4km　丸太町河原町　〜　北白川山田町
【第5区】4.1075km　北白川山田町　〜　国立京都国際会館前
【第6区】4.0875km　国立京都国際会館前　〜　北白川別当町
【第7区】4km　北白川別当町　〜　丸太町寺町
【第8区】3km　丸太町寺町　〜　烏丸紫明
【第9区】10km　烏丸紫明　〜　たけびしスタジアム京都

【区間エントリー一覧】（F）は、ふるさと出場
■北海道
1区/吉田彩心　　　2区/木田美緒莉
3区/山田莉央　　　4区/白鳥光姫
5区/益塚稀　　　　6区/坂本奈穂（F）
7区/長谷川采花　　8区/福井梨央
9区/嶋田早紀

■青森
1区/對馬千紘（F）　2区/石田萌愛菜
3区/大石芽依　　　  4区/立花來星々（F）
5区/川村ひばり　　  6区/菅原綺星
7区/天内星来　　      8区/坂下凰
9区/木田果穂

■岩手
1区/柴田 梨花（F）   2区/白木美樹
3区/小川明鈴　　　   4区/佐々木季咲
5区/鈴木葉希妃　　   6区/平藤楠菜
7区/立山美月　　       8区/倉田七夏
9区/郄橋優菜（F）

■宮城
1区/力丸楓　　　　　2区/鈴木かのん
3区/菅原くるみ　　　4区/長森結愛
5区/渡辺光桃　　　　6区/佐川空
7区/橘のん　　　　　8区/菅原羽叶
9区/佐藤柚優

■秋田
1区/阿部円海（F）　 2区/鈴木彩花
3区/高橋愛紗　　　　4区/小松蒼
5区/新山愛乃　　　　6区/吉田瑠衣
7区/川口 恋羽　　　  8区/石垣珠麗
9区/藤田正由加（F）

■山形
1区/本間香　　　　　2区/井上佳奈
3区/細川きとは　　　4区/本間栞
5区/郄橋佑奈　　　　6区/荒木結心
7区/秋葉紅羽　　　　8区/船山渚紗
9区/長澤 日桜里（F）

■福島
1区/湯田和未　　　　2区/大河原萌花
3区/深谷凜桜　　　　4区/平尾 暁絵
5区/小島彩乃　　　　6区/岩橋菜乃
7区/丹野星愛　　　　8区/田中悠莉
9区/佐久間珀亜（F）

■茨城
1区/シュブルチェック アンナ　　2区/木村真桜
3区/谷島莉音　　　　4区/矢内楓恋
5区/倉科りょう　　　6区/石引稚菜
7区/菅陽万里　　　　8区/瀧田優月
9区/光恒悠里

■栃木
1区/山田未唯　　　　2区/長島彩音
3区/萩原汐音　　　　4区/塚原深結
5区/松岡真姫　　　　6区/松本瑠莉
7区/本澤怜望　　　　8区/飯塚結菜
9区/栗原唯

■群馬
1区/不破聖衣来（F） 2区/藤澤心々
3区/稲井茜　　　　　4区/稲井円花
5区/並木美乃　　　　6区/田村爽葉
7区/清水りの　　　　8区/境原桜七
9区/樺沢 和佳奈（F）

■埼玉
1区/中澤咲絵子（F） 2区/田中那奈
3区/横山海詩　　　　4区/松浦銘玉
5区/久保田菜々　　　6区/成瀬結菜
7区/内山由菜　　　　8区/恒儀嶺花
9区/小暮真緒（F）

■千葉
1区/鷲見梓沙　　　　2区/今西紗世
3区/茂手木想　　　　4区/藤重桃子
5区/渡邉理早子　　　6区/赤堀かりん
7区/天羽海乃　　　　8区/桑原梛波
9区/筒井咲帆

■東京
1区/小川陽香　　　   2区/原田紋里
3区/郄橋希ノ葉　　   4区/矢治璃瑞奈
5区/竹下未悠　　　   6区/野口夏音
7区/伊藤晴香　　       8区/坂田杏
9区/唐沢ゆり（F）
 
■神奈川
1区/西山未奈美（F）2区/近藤希美
3区/橋本ひかり　　　4区/村松帆乃美
5区/藤陽由　　　　　6区/井上穂奏
7区/前田二千翔　　　8区/平田きおか
9区/出水田眞紀（F）

■山梨
1区/保坂野恋花（F） 2区/大粼美希
3区/郄野聖女　　　　4区/飯野摩耶
5区/長澤杏　　　　　6区/千葉美波
7区/中里樹乃　　　　8区/小野さくら
9区/飯島理子（F）

■新潟
1区/橋本和叶　　　　2区/福田せりえ
3区/杉山愛理　　　　4区/清水杏夏
5区/鈴木結菜　　　　6区/堤海遥
7区/田中優奈　　　　8区/仲川果琳
9区/土田佳奈（F）

■長野
1区/田畑陽菜　　　　2区/川上南海
3区/原梨珠　　　　　4区/細田あい（F）
5区/今井玲那　　　　6区/窪田舞
7区/本田結彩　　　　8区/青木咲瑛
9区/村上愛華（F）

■富山
1区/廣田百世（F）　2区/柳樂あずみ
3区/笹川愛唯　　　  4区/石正彩綾
5区/佐渡結月　　　  6区/大毛利さくら
7区/志田采世　　      8区/神原叶和
9区/守内美結

■石川
1区/道見日和 　　　2区/相浦依莉紗
3区/藤本真緒 　　　4区/大掛莉奈 
5区/北出陽菜　　　 6区/竹内明里 
7区/梅澤明希　　　 8区/松本咲希 
9区/五島莉乃（F）

■福井
1区/大塚結衣　　　2区/中村愛莉
3区/田野凌菜　　　4区/奥村望愛
5区/仲村日和　　　6区/松本実咲
7区/荻野珠琳　　　8区/野崎真愛
9区/酒井心希（F）

■静岡
1区/田島愛理　　　2区/大谷芽以 
3区/鈴木ひまり　　4区/齋藤みう（F） 
5区/小山和月　　　6区/古川真子
7区/鳥居夕里佳　　8区/金田陽愛 
9区/依田来巳（F）

■愛知
1区/谷凪紗　　　2区/蒲生悠桜 
3区/太田葵　　　4区/秋竹凛音
5区/杉浦華夏　　6区/上野寧々
7区/市川紗帆　　8区/卜部桃花 
9区/磯部早良

■三重
1区/堀綾花　　　2区/宮川紗耶
3区/是枝愛香　　4区/星野里桜
5区/小川真生　　6区/嵐夢乃
7区/宮田莉子　　8区/伊藤まひろ
9区/池内彩乃

■24 岐 阜 
1区/瀬木彩花　　　2区/𠮷田莉帆（F）
3区/原柚妃　　　　4区/住野友理 
5区/篠田心晴　　　6区/馬渕結菜 
7区/横井咲絢　　　8区/長瀬小春 
9区/樋口ほのか（F）


■滋賀 
1区/北川星瑠 （F）　2区/丹羽琴音 
3区/佐々木未羽 　　　4区/不破亜莉珠
5区/藤田琉里 　　　　6区/里内香音 
7区/加藤祐希 　　　　8区/望月梨愛
9区/棚池穂乃香（F）

■京都 
1区/佐藤ゆあ 　　2区/中地こころ（F） 
3区/今西芽衣 　　4区/芦田和佳 
5区/伊藤愛波 　　6区/杤尾佳穂 
7区/小林美友 　　8区/松井暖々
9区/川村楓（F）

■大阪 
1区/塚本夕藍 　　2区/中島紗弥 
3区/東野翠 　　　4区/佐藤千紘 
5区/村井和果 　　6区/田谷玲 
7区/河村璃央 　　8区/田中美空
9区/逸見亜優（F）

■兵庫 
1区/清水里名 　　2区/田中希実 
3区/森貞帆加 　　4区/藤村晶菜
5区/池野絵莉　　6区/金子聖奈
7区/種知里　　　8区/福井詩
9区/永長里緒（F）

■奈良
1区/尾粼一樺　　2区/西川真由（F）
3区/福山ひら　　4区/福田青生
5区/岡村花生　　6区/森本杏
7区/河人美貴　　8区/椿本実央
9区/大塚英梨子（F）

■和歌山
1区/大川菜々美　　2区/武藤蒼衣
3区/片山伊織　　　4区/宮崎彩湖
5区/橋本奈津（F） 6区/佐原希咲
7区/玄素沙永子　　8区/山口陽花
9区/鈴木杏奈（F）

■鳥取
1区/真也加ジェルーシャ有里（F）　2区/矢吹美宙
3区/竹歳心美　　　4区/土橋日菜子
5区/内田果那　　　6区/長田埜乃
7区/林千遥　　　　8区/内田陽菜
9区/堀尾和帆（F）

■島根
1区/加藤小雪（F）　2区/佐々木葉音 
3区/仁宮和珠　　　  4区/福田美紅
5区/齋藤梨菜 　　　 6区/村上倫 
7区/石田紗愛　　　  8区/竹村紗英
9区/加藤美咲（F）

■岡山 
1区/藤田莉沙　　　2区/正司瑠奈
3区/下田千紗都 　　4区/土屋舞琴 
5区/友宗沙彩 　　　6区/片岡碧巴葉 
7区/造田彩花 　　　8区/中西彩葉
9区/平島美来


■広島
1区/平岡美帆（F）　2区/山際夏芽 
3区/光永千晴 　　　4区/大歳愛永
5区/岩村莉奈　　　6区/東心絆 
7区/藤井柑奈 　　　8区/檜山果子 
9区/田村紀薫（F）

 ■山口
1区/神田青葉（F）　2区/和久利千愛
3区/河村心遥　　　4区/佐内瑞希
5区/西山英莉　　　6区/中嶋菜月 
7区/野村比奈姫　　8区/清木菜々美
9区/竹本香奈子（F）

■香川
1区/大西由菜　　　2区/石谷亜由（F）
3区/金岡璃音　　　4区/三木なな美 
5区/立花陽和　　　6区/郄尾美心 
7区/丸尾華沙寧　　8区/大西美里杏
9区/弓木咲來

■徳島 
1区/酒井想（F）　2区/堀尾咲月
3区/浅野友結　　4区/川内理江
5区/立石里央菜　6区/竜田ふわり 
7区/片山紗良　　8区/岡本悠希
9区/小林香菜

■愛媛
1区/井門萌　　　2区/源代恵麻
3区/谷原桜　　　4区/窪美咲 
5区/松岡美来　　6区/山粼空（F）
7区/武田唯愛　　8区/岡本杏
9区/豊田由希

■高知
1区/穗岐山芽衣（F）2区/谷渕結夏
3区/横井花音　　　4区/東野寧音
5区/新谷恵麻　　　6区/松田杏奈（F）
7区/近江香穂　　　8区/梅原あさひ
9区/井本涼

■福岡
1区/宮原なな佳　2区/岡村悠花
3区/橋本和奈　　4区/福山光 
5区/大熊さわ　　6区/中村愛琉
7区/佐々木玲奈　8区/天野結月
9区/南雲栞理（F）

■佐賀
1区/小松夕夏　　2区/山口綾（F）
3区/中野実桜　　4区/古澤由奈
5区/岩谷采音　　6区/内野彩愛 
7区/光岡琴奈　　8区/木寺朋香
9区/平井見季（F）

■長崎 
1区/森智香子（F）　2区/井手彩乃（F） 
3区/吉浦歩優　　　4区/蔦野萌々香 
5区/本田佳穂　　　6区/中村心美
7区/有吉ひなた　　8区/篠原穂
9区/永友優雅

■熊本
1区/尾方唯莉（F）2区/山下彩菜
3区/平井芽衣　　　4区/吉原碧彩
5区/杉安一葉　　6区/上長奈々子
7区/林田素楽 　　8区/田上莉子
9区/西村美月（F）

■大分
1区/奥本菜瑠海（F）2区/藤川遥
3区/阿曽生陽菜　　4区/安部実伽子
5区/瀧川ゆめ　　　6区/花田愛海
7区/福嶋円嘉　　　8区/郄橋蘭
9区/水谷陽菜

■宮崎
1区/田粼優理（F）2区/上柳凜
3区/藤田芽依　　　4区/菅原心菜
5区/中村梨央奈　　6区/丸野五月
7区/瀬戸山実桜　　8区/清水春花
9区/下田平渚（F）

■鹿児島
1区/立迫志穂（F）2区/瀬戸口凜
3区/早粼夕璃　　　4区/嶋田桃子
5区/白峯袴羽　　　6区/武田星莉
7区/野口紗喜音　　8区/橘あん
9区/市田 美咲（F）

■沖縄
1区/親川杏花　　　2区/江洲桃
3区/比嘉心菜　　　4区/山田麻里江
5区/安里真梨子　　6区/外間美桜
7区/當山くらら　　8区/マーカジャーニ愛蘭
9区/村田夏希（F）