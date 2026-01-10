第44回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会（11日号砲、京都）の区間エントリーが10日に発表された。日本陸上界の中・長距離のエース田中希実（26、New Balance）は兵庫代表で2区に、4年ぶりに出場する群馬代表の不破聖衣来（22、三井住友海上）は1区に名を連ねた。また昨年の世界陸上マラソンで7位入賞の小林香菜（24、大塚製薬）は徳島のアンカーに、3月末で引退を表明している細田あい（30、エディオン）が長野の4区にエントリーされ各区間ともに目が離せない。

たけびしスタジアム京都をスタート・フィニッシュとする付設駅伝コースで9区間、42.195kmを走る。

※写真は左から細田あい、田中希実、不破聖衣来、小林香菜

【第1区】6km たけびしスタジアム京都 〜 衣笠校前

【第2区】4km 衣笠校前 〜 烏丸鞍馬口

【第3区】3km 烏丸鞍馬口 〜 丸太町河原町

【第4区】4km 丸太町河原町 〜 北白川山田町

【第5区】4.1075km 北白川山田町 〜 国立京都国際会館前

【第6区】4.0875km 国立京都国際会館前 〜 北白川別当町

【第7区】4km 北白川別当町 〜 丸太町寺町

【第8区】3km 丸太町寺町 〜 烏丸紫明

【第9区】10km 烏丸紫明 〜 たけびしスタジアム京都

【区間エントリー一覧】（F）は、ふるさと出場

■北海道

1区/吉田彩心 2区/木田美緒莉

3区/山田莉央 4区/白鳥光姫

5区/益塚稀 6区/坂本奈穂（F）

7区/長谷川采花 8区/福井梨央

9区/嶋田早紀

■青森

1区/對馬千紘（F） 2区/石田萌愛菜

3区/大石芽依 4区/立花來星々（F）

5区/川村ひばり 6区/菅原綺星

7区/天内星来 8区/坂下凰

9区/木田果穂

■岩手

1区/柴田 梨花（F） 2区/白木美樹

3区/小川明鈴 4区/佐々木季咲

5区/鈴木葉希妃 6区/平藤楠菜

7区/立山美月 8区/倉田七夏

9区/郄橋優菜（F）

■宮城

1区/力丸楓 2区/鈴木かのん

3区/菅原くるみ 4区/長森結愛

5区/渡辺光桃 6区/佐川空

7区/橘のん 8区/菅原羽叶

9区/佐藤柚優

■秋田

1区/阿部円海（F） 2区/鈴木彩花

3区/高橋愛紗 4区/小松蒼

5区/新山愛乃 6区/吉田瑠衣

7区/川口 恋羽 8区/石垣珠麗

9区/藤田正由加（F）

■山形

1区/本間香 2区/井上佳奈

3区/細川きとは 4区/本間栞

5区/郄橋佑奈 6区/荒木結心

7区/秋葉紅羽 8区/船山渚紗

9区/長澤 日桜里（F）

■福島

1区/湯田和未 2区/大河原萌花

3区/深谷凜桜 4区/平尾 暁絵

5区/小島彩乃 6区/岩橋菜乃

7区/丹野星愛 8区/田中悠莉

9区/佐久間珀亜（F）

■茨城

1区/シュブルチェック アンナ 2区/木村真桜

3区/谷島莉音 4区/矢内楓恋

5区/倉科りょう 6区/石引稚菜

7区/菅陽万里 8区/瀧田優月

9区/光恒悠里

■栃木

1区/山田未唯 2区/長島彩音

3区/萩原汐音 4区/塚原深結

5区/松岡真姫 6区/松本瑠莉

7区/本澤怜望 8区/飯塚結菜

9区/栗原唯

■群馬

1区/不破聖衣来（F） 2区/藤澤心々

3区/稲井茜 4区/稲井円花

5区/並木美乃 6区/田村爽葉

7区/清水りの 8区/境原桜七

9区/樺沢 和佳奈（F）

■埼玉

1区/中澤咲絵子（F） 2区/田中那奈

3区/横山海詩 4区/松浦銘玉

5区/久保田菜々 6区/成瀬結菜

7区/内山由菜 8区/恒儀嶺花

9区/小暮真緒（F）

■千葉

1区/鷲見梓沙 2区/今西紗世

3区/茂手木想 4区/藤重桃子

5区/渡邉理早子 6区/赤堀かりん

7区/天羽海乃 8区/桑原梛波

9区/筒井咲帆

■東京

1区/小川陽香 2区/原田紋里

3区/郄橋希ノ葉 4区/矢治璃瑞奈

5区/竹下未悠 6区/野口夏音

7区/伊藤晴香 8区/坂田杏

9区/唐沢ゆり（F）



■神奈川

1区/西山未奈美（F）2区/近藤希美

3区/橋本ひかり 4区/村松帆乃美

5区/藤陽由 6区/井上穂奏

7区/前田二千翔 8区/平田きおか

9区/出水田眞紀（F）

■山梨

1区/保坂野恋花（F） 2区/大粼美希

3区/郄野聖女 4区/飯野摩耶

5区/長澤杏 6区/千葉美波

7区/中里樹乃 8区/小野さくら

9区/飯島理子（F）

■新潟

1区/橋本和叶 2区/福田せりえ

3区/杉山愛理 4区/清水杏夏

5区/鈴木結菜 6区/堤海遥

7区/田中優奈 8区/仲川果琳

9区/土田佳奈（F）

■長野

1区/田畑陽菜 2区/川上南海

3区/原梨珠 4区/細田あい（F）

5区/今井玲那 6区/窪田舞

7区/本田結彩 8区/青木咲瑛

9区/村上愛華（F）

■富山

1区/廣田百世（F） 2区/柳樂あずみ

3区/笹川愛唯 4区/石正彩綾

5区/佐渡結月 6区/大毛利さくら

7区/志田采世 8区/神原叶和

9区/守内美結

■石川

1区/道見日和 2区/相浦依莉紗

3区/藤本真緒 4区/大掛莉奈

5区/北出陽菜 6区/竹内明里

7区/梅澤明希 8区/松本咲希

9区/五島莉乃（F）

■福井

1区/大塚結衣 2区/中村愛莉

3区/田野凌菜 4区/奥村望愛

5区/仲村日和 6区/松本実咲

7区/荻野珠琳 8区/野崎真愛

9区/酒井心希（F）

■静岡

1区/田島愛理 2区/大谷芽以

3区/鈴木ひまり 4区/齋藤みう（F）

5区/小山和月 6区/古川真子

7区/鳥居夕里佳 8区/金田陽愛

9区/依田来巳（F）

■愛知

1区/谷凪紗 2区/蒲生悠桜

3区/太田葵 4区/秋竹凛音

5区/杉浦華夏 6区/上野寧々

7区/市川紗帆 8区/卜部桃花

9区/磯部早良

■三重

1区/堀綾花 2区/宮川紗耶

3区/是枝愛香 4区/星野里桜

5区/小川真生 6区/嵐夢乃

7区/宮田莉子 8区/伊藤まひろ

9区/池内彩乃

■24 岐 阜

1区/瀬木彩花 2区/𠮷田莉帆（F）

3区/原柚妃 4区/住野友理

5区/篠田心晴 6区/馬渕結菜

7区/横井咲絢 8区/長瀬小春

9区/樋口ほのか（F）



■滋賀

1区/北川星瑠 （F） 2区/丹羽琴音

3区/佐々木未羽 4区/不破亜莉珠

5区/藤田琉里 6区/里内香音

7区/加藤祐希 8区/望月梨愛

9区/棚池穂乃香（F）

■京都

1区/佐藤ゆあ 2区/中地こころ（F）

3区/今西芽衣 4区/芦田和佳

5区/伊藤愛波 6区/杤尾佳穂

7区/小林美友 8区/松井暖々

9区/川村楓（F）

■大阪

1区/塚本夕藍 2区/中島紗弥

3区/東野翠 4区/佐藤千紘

5区/村井和果 6区/田谷玲

7区/河村璃央 8区/田中美空

9区/逸見亜優（F）

■兵庫

1区/清水里名 2区/田中希実

3区/森貞帆加 4区/藤村晶菜

5区/池野絵莉 6区/金子聖奈

7区/種知里 8区/福井詩

9区/永長里緒（F）

■奈良

1区/尾粼一樺 2区/西川真由（F）

3区/福山ひら 4区/福田青生

5区/岡村花生 6区/森本杏

7区/河人美貴 8区/椿本実央

9区/大塚英梨子（F）

■和歌山

1区/大川菜々美 2区/武藤蒼衣

3区/片山伊織 4区/宮崎彩湖

5区/橋本奈津（F） 6区/佐原希咲

7区/玄素沙永子 8区/山口陽花

9区/鈴木杏奈（F）

■鳥取

1区/真也加ジェルーシャ有里（F） 2区/矢吹美宙

3区/竹歳心美 4区/土橋日菜子

5区/内田果那 6区/長田埜乃

7区/林千遥 8区/内田陽菜

9区/堀尾和帆（F）

■島根

1区/加藤小雪（F） 2区/佐々木葉音

3区/仁宮和珠 4区/福田美紅

5区/齋藤梨菜 6区/村上倫

7区/石田紗愛 8区/竹村紗英

9区/加藤美咲（F）

■岡山

1区/藤田莉沙 2区/正司瑠奈

3区/下田千紗都 4区/土屋舞琴

5区/友宗沙彩 6区/片岡碧巴葉

7区/造田彩花 8区/中西彩葉

9区/平島美来



■広島

1区/平岡美帆（F） 2区/山際夏芽

3区/光永千晴 4区/大歳愛永

5区/岩村莉奈 6区/東心絆

7区/藤井柑奈 8区/檜山果子

9区/田村紀薫（F）

■山口

1区/神田青葉（F） 2区/和久利千愛

3区/河村心遥 4区/佐内瑞希

5区/西山英莉 6区/中嶋菜月

7区/野村比奈姫 8区/清木菜々美

9区/竹本香奈子（F）

■香川

1区/大西由菜 2区/石谷亜由（F）

3区/金岡璃音 4区/三木なな美

5区/立花陽和 6区/郄尾美心

7区/丸尾華沙寧 8区/大西美里杏

9区/弓木咲來

■徳島

1区/酒井想（F） 2区/堀尾咲月

3区/浅野友結 4区/川内理江

5区/立石里央菜 6区/竜田ふわり

7区/片山紗良 8区/岡本悠希

9区/小林香菜

■愛媛

1区/井門萌 2区/源代恵麻

3区/谷原桜 4区/窪美咲

5区/松岡美来 6区/山粼空（F）

7区/武田唯愛 8区/岡本杏

9区/豊田由希

■高知

1区/穗岐山芽衣（F）2区/谷渕結夏

3区/横井花音 4区/東野寧音

5区/新谷恵麻 6区/松田杏奈（F）

7区/近江香穂 8区/梅原あさひ

9区/井本涼

■福岡

1区/宮原なな佳 2区/岡村悠花

3区/橋本和奈 4区/福山光

5区/大熊さわ 6区/中村愛琉

7区/佐々木玲奈 8区/天野結月

9区/南雲栞理（F）

■佐賀

1区/小松夕夏 2区/山口綾（F）

3区/中野実桜 4区/古澤由奈

5区/岩谷采音 6区/内野彩愛

7区/光岡琴奈 8区/木寺朋香

9区/平井見季（F）

■長崎

1区/森智香子（F） 2区/井手彩乃（F）

3区/吉浦歩優 4区/蔦野萌々香

5区/本田佳穂 6区/中村心美

7区/有吉ひなた 8区/篠原穂

9区/永友優雅

■熊本

1区/尾方唯莉（F）2区/山下彩菜

3区/平井芽衣 4区/吉原碧彩

5区/杉安一葉 6区/上長奈々子

7区/林田素楽 8区/田上莉子

9区/西村美月（F）

■大分

1区/奥本菜瑠海（F）2区/藤川遥

3区/阿曽生陽菜 4区/安部実伽子

5区/瀧川ゆめ 6区/花田愛海

7区/福嶋円嘉 8区/郄橋蘭

9区/水谷陽菜

■宮崎

1区/田粼優理（F）2区/上柳凜

3区/藤田芽依 4区/菅原心菜

5区/中村梨央奈 6区/丸野五月

7区/瀬戸山実桜 8区/清水春花

9区/下田平渚（F）

■鹿児島

1区/立迫志穂（F）2区/瀬戸口凜

3区/早粼夕璃 4区/嶋田桃子

5区/白峯袴羽 6区/武田星莉

7区/野口紗喜音 8区/橘あん

9区/市田 美咲（F）

■沖縄

1区/親川杏花 2区/江洲桃

3区/比嘉心菜 4区/山田麻里江

5区/安里真梨子 6区/外間美桜

7区/當山くらら 8区/マーカジャーニ愛蘭

9区/村田夏希（F）