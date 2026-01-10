【都道府県女子駅伝】区間エントリー発表 兵庫・田中希実は2区、群馬・不破聖衣来は1区 徳島のアンカーは小林香菜
第44回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会（11日号砲、京都）の区間エントリーが10日に発表された。日本陸上界の中・長距離のエース田中希実（26、New Balance）は兵庫代表で2区に、4年ぶりに出場する群馬代表の不破聖衣来（22、三井住友海上）は1区に名を連ねた。また昨年の世界陸上マラソンで7位入賞の小林香菜（24、大塚製薬）は徳島のアンカーに、3月末で引退を表明している細田あい（30、エディオン）が長野の4区にエントリーされ各区間ともに目が離せない。
たけびしスタジアム京都をスタート・フィニッシュとする付設駅伝コースで9区間、42.195kmを走る。
※写真は左から細田あい、田中希実、不破聖衣来、小林香菜
【第1区】6km たけびしスタジアム京都 〜 衣笠校前
【第2区】4km 衣笠校前 〜 烏丸鞍馬口
【第3区】3km 烏丸鞍馬口 〜 丸太町河原町
【第4区】4km 丸太町河原町 〜 北白川山田町
【第5区】4.1075km 北白川山田町 〜 国立京都国際会館前
【第6区】4.0875km 国立京都国際会館前 〜 北白川別当町
【第7区】4km 北白川別当町 〜 丸太町寺町
【第8区】3km 丸太町寺町 〜 烏丸紫明
【第9区】10km 烏丸紫明 〜 たけびしスタジアム京都
【区間エントリー一覧】（F）は、ふるさと出場
■北海道
1区/吉田彩心 2区/木田美緒莉
3区/山田莉央 4区/白鳥光姫
5区/益塚稀 6区/坂本奈穂（F）
7区/長谷川采花 8区/福井梨央
9区/嶋田早紀
■青森
1区/對馬千紘（F） 2区/石田萌愛菜
3区/大石芽依 4区/立花來星々（F）
5区/川村ひばり 6区/菅原綺星
7区/天内星来 8区/坂下凰
9区/木田果穂
■岩手
1区/柴田 梨花（F） 2区/白木美樹
3区/小川明鈴 4区/佐々木季咲
5区/鈴木葉希妃 6区/平藤楠菜
7区/立山美月 8区/倉田七夏
9区/郄橋優菜（F）
■宮城
1区/力丸楓 2区/鈴木かのん
3区/菅原くるみ 4区/長森結愛
5区/渡辺光桃 6区/佐川空
7区/橘のん 8区/菅原羽叶
9区/佐藤柚優
■秋田
1区/阿部円海（F） 2区/鈴木彩花
3区/高橋愛紗 4区/小松蒼
5区/新山愛乃 6区/吉田瑠衣
7区/川口 恋羽 8区/石垣珠麗
9区/藤田正由加（F）
■山形
1区/本間香 2区/井上佳奈
3区/細川きとは 4区/本間栞
5区/郄橋佑奈 6区/荒木結心
7区/秋葉紅羽 8区/船山渚紗
9区/長澤 日桜里（F）
■福島
1区/湯田和未 2区/大河原萌花
3区/深谷凜桜 4区/平尾 暁絵
5区/小島彩乃 6区/岩橋菜乃
7区/丹野星愛 8区/田中悠莉
9区/佐久間珀亜（F）
■茨城
1区/シュブルチェック アンナ 2区/木村真桜
3区/谷島莉音 4区/矢内楓恋
5区/倉科りょう 6区/石引稚菜
7区/菅陽万里 8区/瀧田優月
9区/光恒悠里
■栃木
1区/山田未唯 2区/長島彩音
3区/萩原汐音 4区/塚原深結
5区/松岡真姫 6区/松本瑠莉
7区/本澤怜望 8区/飯塚結菜
9区/栗原唯
■群馬
1区/不破聖衣来（F） 2区/藤澤心々
3区/稲井茜 4区/稲井円花
5区/並木美乃 6区/田村爽葉
7区/清水りの 8区/境原桜七
9区/樺沢 和佳奈（F）
■埼玉
1区/中澤咲絵子（F） 2区/田中那奈
3区/横山海詩 4区/松浦銘玉
5区/久保田菜々 6区/成瀬結菜
7区/内山由菜 8区/恒儀嶺花
9区/小暮真緒（F）
■千葉
1区/鷲見梓沙 2区/今西紗世
3区/茂手木想 4区/藤重桃子
5区/渡邉理早子 6区/赤堀かりん
7区/天羽海乃 8区/桑原梛波
9区/筒井咲帆
■東京
1区/小川陽香 2区/原田紋里
3区/郄橋希ノ葉 4区/矢治璃瑞奈
5区/竹下未悠 6区/野口夏音
7区/伊藤晴香 8区/坂田杏
9区/唐沢ゆり（F）
■神奈川
1区/西山未奈美（F）2区/近藤希美
3区/橋本ひかり 4区/村松帆乃美
5区/藤陽由 6区/井上穂奏
7区/前田二千翔 8区/平田きおか
9区/出水田眞紀（F）
■山梨
1区/保坂野恋花（F） 2区/大粼美希
3区/郄野聖女 4区/飯野摩耶
5区/長澤杏 6区/千葉美波
7区/中里樹乃 8区/小野さくら
9区/飯島理子（F）
■新潟
1区/橋本和叶 2区/福田せりえ
3区/杉山愛理 4区/清水杏夏
5区/鈴木結菜 6区/堤海遥
7区/田中優奈 8区/仲川果琳
9区/土田佳奈（F）
■長野
1区/田畑陽菜 2区/川上南海
3区/原梨珠 4区/細田あい（F）
5区/今井玲那 6区/窪田舞
7区/本田結彩 8区/青木咲瑛
9区/村上愛華（F）
■富山
1区/廣田百世（F） 2区/柳樂あずみ
3区/笹川愛唯 4区/石正彩綾
5区/佐渡結月 6区/大毛利さくら
7区/志田采世 8区/神原叶和
9区/守内美結
■石川
1区/道見日和 2区/相浦依莉紗
3区/藤本真緒 4区/大掛莉奈
5区/北出陽菜 6区/竹内明里
7区/梅澤明希 8区/松本咲希
9区/五島莉乃（F）
■福井
1区/大塚結衣 2区/中村愛莉
3区/田野凌菜 4区/奥村望愛
5区/仲村日和 6区/松本実咲
7区/荻野珠琳 8区/野崎真愛
9区/酒井心希（F）
■静岡
1区/田島愛理 2区/大谷芽以
3区/鈴木ひまり 4区/齋藤みう（F）
5区/小山和月 6区/古川真子
7区/鳥居夕里佳 8区/金田陽愛
9区/依田来巳（F）
■愛知
1区/谷凪紗 2区/蒲生悠桜
3区/太田葵 4区/秋竹凛音
5区/杉浦華夏 6区/上野寧々
7区/市川紗帆 8区/卜部桃花
9区/磯部早良
■三重
1区/堀綾花 2区/宮川紗耶
3区/是枝愛香 4区/星野里桜
5区/小川真生 6区/嵐夢乃
7区/宮田莉子 8区/伊藤まひろ
9区/池内彩乃
■24 岐 阜
1区/瀬木彩花 2区/𠮷田莉帆（F）
3区/原柚妃 4区/住野友理
5区/篠田心晴 6区/馬渕結菜
7区/横井咲絢 8区/長瀬小春
9区/樋口ほのか（F）
■滋賀
1区/北川星瑠 （F） 2区/丹羽琴音
3区/佐々木未羽 4区/不破亜莉珠
5区/藤田琉里 6区/里内香音
7区/加藤祐希 8区/望月梨愛
9区/棚池穂乃香（F）
■京都
1区/佐藤ゆあ 2区/中地こころ（F）
3区/今西芽衣 4区/芦田和佳
5区/伊藤愛波 6区/杤尾佳穂
7区/小林美友 8区/松井暖々
9区/川村楓（F）
■大阪
1区/塚本夕藍 2区/中島紗弥
3区/東野翠 4区/佐藤千紘
5区/村井和果 6区/田谷玲
7区/河村璃央 8区/田中美空
9区/逸見亜優（F）
■兵庫
1区/清水里名 2区/田中希実
3区/森貞帆加 4区/藤村晶菜
5区/池野絵莉 6区/金子聖奈
7区/種知里 8区/福井詩
9区/永長里緒（F）
■奈良
1区/尾粼一樺 2区/西川真由（F）
3区/福山ひら 4区/福田青生
5区/岡村花生 6区/森本杏
7区/河人美貴 8区/椿本実央
9区/大塚英梨子（F）
■和歌山
1区/大川菜々美 2区/武藤蒼衣
3区/片山伊織 4区/宮崎彩湖
5区/橋本奈津（F） 6区/佐原希咲
7区/玄素沙永子 8区/山口陽花
9区/鈴木杏奈（F）
■鳥取
1区/真也加ジェルーシャ有里（F） 2区/矢吹美宙
3区/竹歳心美 4区/土橋日菜子
5区/内田果那 6区/長田埜乃
7区/林千遥 8区/内田陽菜
9区/堀尾和帆（F）
■島根
1区/加藤小雪（F） 2区/佐々木葉音
3区/仁宮和珠 4区/福田美紅
5区/齋藤梨菜 6区/村上倫
7区/石田紗愛 8区/竹村紗英
9区/加藤美咲（F）
■岡山
1区/藤田莉沙 2区/正司瑠奈
3区/下田千紗都 4区/土屋舞琴
5区/友宗沙彩 6区/片岡碧巴葉
7区/造田彩花 8区/中西彩葉
9区/平島美来
■広島
1区/平岡美帆（F） 2区/山際夏芽
3区/光永千晴 4区/大歳愛永
5区/岩村莉奈 6区/東心絆
7区/藤井柑奈 8区/檜山果子
9区/田村紀薫（F）
■山口
1区/神田青葉（F） 2区/和久利千愛
3区/河村心遥 4区/佐内瑞希
5区/西山英莉 6区/中嶋菜月
7区/野村比奈姫 8区/清木菜々美
9区/竹本香奈子（F）
■香川
1区/大西由菜 2区/石谷亜由（F）
3区/金岡璃音 4区/三木なな美
5区/立花陽和 6区/郄尾美心
7区/丸尾華沙寧 8区/大西美里杏
9区/弓木咲來
■徳島
1区/酒井想（F） 2区/堀尾咲月
3区/浅野友結 4区/川内理江
5区/立石里央菜 6区/竜田ふわり
7区/片山紗良 8区/岡本悠希
9区/小林香菜
■愛媛
1区/井門萌 2区/源代恵麻
3区/谷原桜 4区/窪美咲
5区/松岡美来 6区/山粼空（F）
7区/武田唯愛 8区/岡本杏
9区/豊田由希
■高知
1区/穗岐山芽衣（F）2区/谷渕結夏
3区/横井花音 4区/東野寧音
5区/新谷恵麻 6区/松田杏奈（F）
7区/近江香穂 8区/梅原あさひ
9区/井本涼
■福岡
1区/宮原なな佳 2区/岡村悠花
3区/橋本和奈 4区/福山光
5区/大熊さわ 6区/中村愛琉
7区/佐々木玲奈 8区/天野結月
9区/南雲栞理（F）
■佐賀
1区/小松夕夏 2区/山口綾（F）
3区/中野実桜 4区/古澤由奈
5区/岩谷采音 6区/内野彩愛
7区/光岡琴奈 8区/木寺朋香
9区/平井見季（F）
■長崎
1区/森智香子（F） 2区/井手彩乃（F）
3区/吉浦歩優 4区/蔦野萌々香
5区/本田佳穂 6区/中村心美
7区/有吉ひなた 8区/篠原穂
9区/永友優雅
■熊本
1区/尾方唯莉（F）2区/山下彩菜
3区/平井芽衣 4区/吉原碧彩
5区/杉安一葉 6区/上長奈々子
7区/林田素楽 8区/田上莉子
9区/西村美月（F）
■大分
1区/奥本菜瑠海（F）2区/藤川遥
3区/阿曽生陽菜 4区/安部実伽子
5区/瀧川ゆめ 6区/花田愛海
7区/福嶋円嘉 8区/郄橋蘭
9区/水谷陽菜
■宮崎
1区/田粼優理（F）2区/上柳凜
3区/藤田芽依 4区/菅原心菜
5区/中村梨央奈 6区/丸野五月
7区/瀬戸山実桜 8区/清水春花
9区/下田平渚（F）
■鹿児島
1区/立迫志穂（F）2区/瀬戸口凜
3区/早粼夕璃 4区/嶋田桃子
5区/白峯袴羽 6区/武田星莉
7区/野口紗喜音 8区/橘あん
9区/市田 美咲（F）
■沖縄
1区/親川杏花 2区/江洲桃
3区/比嘉心菜 4区/山田麻里江
5区/安里真梨子 6区/外間美桜
7区/當山くらら 8区/マーカジャーニ愛蘭
9区/村田夏希（F）