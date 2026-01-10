あばれる君、資格取得を報告 海外旅行中にも勉強「スキマ時間に」「コツコツと」
お笑い芸人のあばれる君（39）が19日、自身のインスタグラムを更新。ある資格に合格したことを報告した。
【写真】あばれる君が披露したオーストラリア家族旅行ショット（写真はインスタグラム @abarerukun より）
2日に家族でオーストラリアに訪れていることを明かしていたあばれる君。それからの投稿では、子どもたちとの旅の思い出をシェアしていた。
この日の投稿では、「スキマ時間に全部で約6時間30分ほどの通信講習をコツコツと受講しまして、旅行中に食品衛生管理責任者資格取得!!」と明かし、「合格おめでとうございます！」との文章が記されたサイトのスクリーンショットをアップ。
「よっしゃ これで2026みんなに色んな場面であばれるラーメンそしてあばハンバーガーもっと届けられるぜ」と喜びをにじませ、「オーストラリア動物園の偉大なクロコダイルハンターに挨拶もできました」と、引き続き旅行を楽しむ様子を披露した。
あばれる君は昨年8月、「世界遺産検定マイスター」に合格したことも報告していた。
