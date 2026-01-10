俳優池松壮亮（35）10日、NHK大阪ホール（大阪市中央区）で開かれたNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）のトークショーに参加。終演後に取材に応じ、主演・仲野太賀（32）の人柄を褒めちぎった。

池松は、仲野演じる小一郎（のちの豊臣秀長）の兄、藤吉郎（のちの豊臣秀吉）役。初回でこの兄弟は、人心を掌握してのし上がっていく“人たらし”と紹介された。

役柄同様、プライベートでも10代から親交があり、兄弟のように仲がいい2人。互いの“人たらし”ぶりについて問われると、仲野は「壮亮君は気が利く。共演者、スタッフに気配りがあって。すごい“気ぃ遣い〜”ですよね」と評した。「現場の雰囲気がずっといいのは、壮亮くんが空気をつくってくれてるから」と感謝した。

池松は、仲野について「とにかく心根が優しい。とっても心がさわやかで、純粋なまま。珍しくこの世界で純粋なまま大人になった」と称賛した。

「みんな太賀のことが大好きですし。太賀自身、自分がどういう状況であれ人を選ばない人。今回“太賀の大河ドラマにぜひこの機会に”って言って集まってくださったキャストの方々もたくさんいる」と明かし、「本当に人徳といいますか…歩く人たらし？」と表現し、笑わせた。

また、「一番近くでこの半年間見てきましたけど、昔から近かったんで知ってはいましたけど…やっぱりカワイイですね。全部かわいく見えてくるというか…」と目を細めた。「1話の前髪とかなんでしょうね。かわいいなあ！と思って」と続けると、「かわいいっすよね〜。かわいい」と仲野も思わずうなずき、笑わせていた。