甲府MF小林岩魚、昨年12月に結婚していたと公表「自分にはない考え方や価値観を持ち、いつも前向きな妻」
ヴァンフォーレ甲府は10日、MF小林岩魚(29)が昨年12月21日に入籍したことを発表した。
小林は甲府U-18から専修大を経由し、2019年に甲府のトップチームへ加入。昨季J2リーグ戦では22試合に出場した。
クラブ公式サイトを通じ、「私事ではありますが、昨年12月に入籍いたしました。昨シーズンは、妻の食事のサポートのおかげもあり、プロになってから初めて怪我なくシーズンを終えることができました。自分にはない考え方や価値観を持ち、いつも前向きな妻と、これからも助け合いながら歩んでいけることを幸せに感じています。たくさんの方々に支えられて今の自分があることを改めて自覚し、家族のため、そして甲府のために、より一層責任感を持って頑張っていきます」とコメントしている。
