Ê½¤Ë¹ø¤«¤±¤¿Ý¯°ææÆ¡õÆóµÜÏÂÌé¤ò¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë°Ï¤ó¤ÀÍò5¿Í¤Î¤µ¤ï¤ä¤«½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¸µµ¤½Ð¤ë¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¡ÖÂç¹¥¤¡×
¢£¹Âç¤Ê¼ÇÀ¸¤Î¾å¤Ç¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÎ©¤Ã¤¿5¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯°ææÆ¡õÆóµÜÏÂÌé¤ò°Ï¤ó¤À5¿Í¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～③
Íò¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢Íò¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2007Ç¯9·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖHappiness¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡£
Ê½¤Ë¹ø¤ò¤«¤±¤¿Ý¯°ææÆ¡õÆóµÜÏÂÌé¤òÎ©¤Á»Ñ¤ÇÁêÍÕ²íµª¡¢ÂçÌîÃÒ¡¢¾¾ËÜ½á¤¬°Ï¤ó¤À¡¢²°³°¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¥·¥ç¥Ã¥È¡£5¿Í¤Ï¾Ð´é¤Ç¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¹Âç¤Ê¼ÇÀ¸¤Î¾å¤Ç¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÎ©¤Ã¤¿5¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖHappiness¡×¤ÏÆóµÜ¤ÈÝ¯°æ¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø»³ÅÄÂÀÏº¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ù¼çÂê²Î¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸µµ¤½Ð¤ë¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¤Ê¤ì¤ë¶Ê¡×¡ÖÂç¹¥¤¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Íò¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬Â³¡¹¤È¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£