MLBは9日（日本時間10日）、公式YouTubeチャンネルに動画を投稿。2026年の新たなブレイク候補選手を球団別にピックアップした。3連覇を目指す王者ドジャースからは、ポストシーズンで活躍した佐々木朗希投手が選出された。

■今季スターの仲間入りを果たすのは……

MLB公式のYouTubeチャンネルは同日、「2026年、全30チームからブレイク候補が登場（話題をさらうのは誰だ）」と題した動画を公開。今季球界を賑わすスター候補生たちを取り上げた。

ドジャースからは、ポストシーズンで不慣れな守護神役をやり遂げた佐々木が選出。同チャンネルは、強豪フィリーズや巧打のブルージェイズ打線を相手に圧巻のパフォーマンスを披露する佐々木の姿を動画とともに振り返った。今季は本来の先発ローテーションに復帰予定だが、高いポテンシャルは折り紙付き。球界屈指の天才右腕に期待が集まっている。

そのほかの球団では、2022年の全米1位ジャクソン・ホリデイ内野手（オリオールズ）に、25年の新人王投票3位ローマン・アンソニー外野手（レッドソックス）、大学時代二刀流の22歳ジャック・カグリオーン外野手（ロイヤルズ）、ジェイソン・ドミンゲス外野手（ヤンキース）、ディラン・クルーズ外野手（ナショナルズ）、ブライソン・ストット内野手（フィリーズ）など、印象的なデビューを飾った新人から飛躍が期待される中堅クラスまでファン注目の選手がズラリと顔を揃えた。