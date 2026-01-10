アメリカ軍からのベネズエラ攻撃について、高市総理は5日の年頭会見で 「日本政府として、これまでも一刻も早くベネズエラにおける民主主義が回復されることの重要性を訴えてきた」「我が国は従来から自由、民主主義、法の支配といった基本的価値や原則を尊重してきた」と直接的なコメントを避け、慎重な姿勢を示した。

【映像】ベネズエラ攻撃の様子（実際の映像）

高市総理に対し、Xでは「批判しないなら黙認したと受け取られても、仕方がない」「未だに抗議声明を出せない弱腰な高市総理…」などの声があがっている。また、木原官房長官にも質問が飛ぶと「わが国は直接の当事者ではなく、詳細な事実関係を十分把握する立場にはないことから、法的評価についてのコメントは差し控える」と回答した。

アメリカの軍事行動を公に批判しない日本は弱腰なのか。『ABEMA Prime』では元外務副大臣らと共に考えた。

■「政治的妥当性を重視したコメントだ」

元外務副大臣の佐藤正久氏は、今回の政府の対応について「法的な正当性よりも政治的妥当性を重視した、バランスが取れたコメントだ」と評価する。

その上で「トランプ大統領に国際法違反だと言っても全く響かない。日本の国益を考えれば、法の支配の重要性を訴えつつも、ベネズエラの民主主義の問題点を指摘し、同盟国としての評価に持っていくべきだ」と指摘した。

また、今回の軍事行動の背景として「ベネズエラ国民の多くは大統領が変わって喜んでいる。野党が勝った選挙をひっくり返し、800万人が国外に出ている現状を考えれば、現体制の正当性には問題がある」と指摘した。

さらに安全保障上の観点から「今回一番ビビっているのは中国だ。アメリカのインテリジェンスと軍事行動の見事さを見て驚愕している。台湾有事を考えても、今は日米同盟の絆を強くすべき時であり、わざわざ総理自らがトランプ批判をして国益を損なう必要はない」と語った。

■「長期的な国益を損なう」

これに対し、法政大学大学院の白鳥浩教授は「長期的な国益を考えれば、日本は法の支配を重視する国家であり、『ジャングルの掟』には落ちていかないと強く言っていくべきだ」と批判的な姿勢を示した。

また、「外交の継続性という点からも、ロシアのウクライナ侵攻を批判してきた日本がここで何も言わないのはダブルスタンダードになる。まずは米国に説明を求めるべきだ」と主張。

高市総理とトランプ大統領の関係については「信頼がある友人であるならば、相手をいさめる必要がある。トランプ氏を一度クールダウンさせ、国際法を侵害する恐れがあるなら認められないとはっきり言うべきだ」と語った。

また、高市政権の高い支持率について「はっきりものを言ってきたからこその支持率だ。ここでのらりくらりしていれば、国内的にも支持率が下がる可能性がある」と警鐘を鳴らした。

■「残念だという気持ちを出すべきだった」

東京外国語大学大学院の篠田英朗教授は、政府の対応を「明白な国際法違反に対し、残念だという気持ちをもっと前面に出してもよかった」という。「トランプ氏に『やめろ』と言っても聞かないだろうが、世界にはアメリカ以外の国もたくさんある。日本が苦しい立場にあることを示し、残念だという気持ちを率直に言えば、他の国々も『日本も悩んでいるんだな』と理解してくれるはずだ」。

さらに、ベネズエラ情勢の先行きについて「独裁者がいなくなったことを喜ぶ人はいても、アメリカが勝手なことをしたことを歓迎し続けるとは限らない。ラテンアメリカの人々の感情を無視すれば、将来的な外交失点になる」と指摘。

その上で「武力行使があったことに対し、平和的解決を望んでいたがそうでなかったのは残念だ、という一言があれば、中国に対しても『国際法を守るべきだ』という姿勢を崩さずにバランスが取れたのではないか」と述べた。

