èßÅÄµ×»Ò¡¡ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º¼Â¸½¤Ë´¶·ã¡Ö¤º¤Ã¤È»ä¤ÎÀÄ½Õ¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎèßÅÄµ×»Ò¡Ê67¡Ë¤¬¡¢10ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥â¥â¥³¤ÎOH¡ª¥½¥ì¡ª¤ß¡Á¤è¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦59¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡èßÅÄ¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¥¨¥ë¥á¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥°¤È¡û¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤È¡¢¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤«¤é¤ÏÁ¥¡¢¾ë¡¢ÇÏ¤Ê¤É¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£èßÅÄ¤Ï¡ÖÇÏ¤Í¡Ä¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¸À¤Ã¤¿¤«¤â¤Í¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£èßÅÄ¤Ï11Ç¯¡¢»ö¼Âº§¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¼Â¶È²È¤Îº´¡¹ÌÚÎÏ»á¤ò¥¹¥¥ë¥¹À°ß¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ë¶É¡¢Åú¤¨¤Ï½Ð¤º¡¢Àµ²ò¤òèßÅÄ¼«¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤Ò¤í¤ß¡¦¶¿¤òÍß¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¡×¡£ÆÍÇï»Ò¤Î¤Ê¤¤Åú¤¨¤Ë¡¢ÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë°ìÆ±¤Ë¡¢èßÅÄ¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½ÃË¤È¤«½÷¤È¤«¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È»ä¤ÎÀÄ½Õ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¶¿¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¡¢¡ØÌë¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÌ´¤ò¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥´¥ë¥Õ¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Èà¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡¢²È¤ËÆÍÁ³¡¢¤ª²Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡×¥â¥â¥³¤¬¡ÖµÞ¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤é¡¢¡Ê¥á¡¼¥¯¤Ê¤É¤¬¡Ë¥É¥í¥É¥í¤ä¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤¹¤È¡¢èßÅÄ¤Ï¡ÖÃÂÀ¸¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢²È¤Ç¡×¤ÈÊÖÅú¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¶¿¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£