「今日好き」倉⽥琉偉＆森本陸⽃、仲良くハートポーズ「カッコいい」「イケメンすぎる」【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）の参加者の倉⽥琉偉と森本陸⽃が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】「今日好き」イケメンDKがペアランウェイ
2人は制服姿で揃ってランウェイに登場し、仲良く大きなハートを作ってポージング。ネット上では「カッコいい！」「2人で歩くの可愛い」「イケメンすぎる」などの声が上がっている。
「今日好き」は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「今日好き」倉⽥琉偉＆森本陸⽃がランウェイ
2人は制服姿で揃ってランウェイに登場し、仲良く大きなハートを作ってポージング。ネット上では「カッコいい！」「2人で歩くの可愛い」「イケメンすぎる」などの声が上がっている。
「今日好き」は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】