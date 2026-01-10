佐藤隆太、印象ガラリのイメチェン姿に反響続々「明るめカラーも似合う」「かっこよすぎ」
【モデルプレス＝2026/01/10】俳優の佐藤隆太が1月9日、自身の公式Instagramを更新。イメージチェンジした姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】45歳主演級俳優「きゅんとした」イメチェンで雰囲気ガラリ
◆佐藤隆太、新ヘア披露
佐藤は「今日は髪を切りました もう25年ほどヘアメイクを担当して下さっている方に、毎度のようにお願いしまして。いつもありがとうございます」とヘアカットしたことを報告し、前髪を下ろしたヘアスタイルを披露。また、印象的だった黒髪を明るいトーンの髪色にチェンジし、雰囲気が変わった様子を公開している。
◆佐藤隆太の投稿に反響
この投稿にファンからは「明るめカラーも似合う」「かっこよすぎ」「髪型よきですね」「色も素敵」「きゅんとした」などの声が上がっている。
佐藤は1980年2月27日生まれ、東京都出身。1999年、舞台『BOYS TIME』で俳優としてデビュー。2002年『木更津キャッツアイ』（TBS系）に出演し注目を集め、主演を務めた2008年『ROOKIES』（TBS系）で一躍話題に。現在も数々の話題作に出演し、存在感を残している。（modelpress編集部）
