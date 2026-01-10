MAZZEL・NAOYA＆HAYATO、初ペアランウェイで笑顔封印 ウィンク&メガネずらしにファン悶絶【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のNAOYA（ナオヤ）とHAYATO（ハヤト）が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】BMSG人気アーティスト、ペアランウェイで笑顔封印
NAOYAはネイビー、HAYATOはピンクのオーガンジーを使用した色鮮かな衣装で初のペアランウェイ。笑顔を封印して闊歩し、トップではウィンクやメガネをずらし観客を沸かせた。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
