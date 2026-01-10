「今日好き」代⽥萌花＆永瀬さら、腕組みランウェイで多幸感放つ【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた代⽥萌花と永瀬さらが10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】「今日好き」出演美女、美脚際立つ制服姿でペアランウェイ
制服姿でフレッシュに登場した代⽥と永瀬は、腕を組んで仲睦まじい様子を見せながらウォーキング。トップでは、2人で“ほっぺハート”を決めた後、永瀬が作った指ハートを代田が銃で撃ち抜くようなポーズを披露し、息の合ったやりとりで、会場を大いに沸かせた。
「今日好き」は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
◆「今日好き」代⽥萌花＆永瀬さらがランウェイ
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
