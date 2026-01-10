◆第１０４回全国高校サッカー選手権 準決勝 鹿島学園（茨城）１―０流通経大柏（千葉）（１０日・ＭＵＦＧ国立）

初の決勝進出を目指す鹿島学園（茨城）と、１８大会ぶり２度目の優勝を目指す流通経大柏（千葉）が対戦し、鹿島学園が終了間際の得点で１―０で勝利した。

準々決勝からともに先発２人を変更し、流通経大柏はＦＷ大藤颯太（東京Ｖ内定）が３回戦以来、ＭＦ安藤晃希（水戸内定）は今大会初先発となった。

立ち上がりは流通経大柏が押し込む展開に。ロングスロー、左ＣＫ、ＦＫでゴール前に迫るも、鹿島学園は体を張った守備で対応する。

その後は両チームともに切り替えの早さ、激しい球際の攻防で一進一退の展開が続く。

鹿島学園は前半２４分にＭＦ木下永愛（３年）がミドルシュート、さらに同２８分にはロングスローの流れからＦＷ内海心太郎（２年）が左足シュートでゴールに迫る。

流通経大柏はセットプレーの流れからＵ―１７日本代表ＤＦメンディーサイモン友が頭でゴールを狙うも枠から外れてしまう。前半終了間際にはゴール正面でＦＷ大藤がシュートを放つもＧＫプムラピースリブンヤコにセーブされる。

前半は０―０で折り返し、後半の立ち上がりは鹿島学園がロングスローからチャンスを迎えるも阻まれる。さらに同８分にもゴール前に迫るなど押し込む時間帯を作る。

流通経大柏は後半１３分に流れを変えるべく３枚替えを行う。すると同２０分に３枚で投入されたＦＷ渡辺瞳也（２年）が鋭いシュートを放ち、その後は押し込む展開が続く。さらに同２７分にはＭＦ山元琉士（３年）が直接ＦＫでゴールを狙うもわずかにゴール右に外れる。同３８分には左ＣＫからメンディーが頭で狙うもＧＫの正面に。同４０分にはＦＷ金子琉久（３年）がカウンターからシュートを放つもバーを超えてチャンスを生かせず。

すると後半４５分、途中出場のＦＷワーズィージェイヴェン勝がゴール前の混戦から左足シュートを押し込んで均衡を破り、この１点を最後まで守り抜いた。

２５年度のサッカー界では、Ｊ１で鹿島が９年ぶりに優勝を果たし、Ｊ２では水戸が初優勝＆初昇格したが、その流れに乗り、鹿島学園も悲願の初優勝まであと１勝とした。