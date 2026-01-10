横浜FMの大島秀夫監督と新加入選手たち(カメラ・綾部　健真)

　サッカーＪ１の横浜ＦＭが１０日、横浜市内で新体制発表会を行った。

　ファン・サポーターも観覧に訪れた中、新加入の選手の背番号が以下のように発表され、各選手が意気込みを語った。

　１３番　ＤＦ井上　太聖（前所属・鳥栖）「強い覚悟を持ってきた。いい補強だったと思われるような活躍をしたい」

　１９番　ＦＷテヴィス（同・クルゼイロＥＣ、ブラジル）「スピード、仕掛けるのが得意。ミドルシュートも持ってるので期待していただければ」

　２０番　ＧＫ坪井　湧也（同・神戸）「このクラブのために自分の持ってる力を全て出していく」

　２４番　ＭＦ近藤　友喜（同・札幌）「競争に勝ち抜いて、まずは試合に出ることを目標に」

　２９番　ＭＦ樋口　有斗（同・中部大）「百年構想リーグで５ゴール５アシスト」

　３２番　ＭＦ田中　雄大（同・慶応大）「毎日精進していきたい」

　３５番　ＤＦ関富　貫太（同・桐蔭横浜大）「覚悟をもって、１試合でも多く試合に出て活躍したい」※Ｕ２３日本代表活動のため映像出演

　４９番　ＤＦ村上　慶（同・大津高）「後ろから攻撃的なプレーをしたい。選手権では３ゴールだったので、マリノスでは３ゴール以上を決めたい」

　また、今季からＧＫ朴一圭が１番、ＤＦ加藤蓮が２番、渡邊泰基が１５番、キニョーネスが１７番、ＭＦ天野純が４０番、ＦＷ遠野大弥が７番、谷村海那は９番、クルークスが１１番に変更されたことも併せて発表された。

　２０２６年２月から６月までの期間で開催される「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」で着用する新ユニホームも発表され、ＧＫ飯倉大樹、ＭＦ喜田拓也、同山根陸の３選手が登壇した。