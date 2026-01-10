サッカーＪ１の横浜ＦＭが１０日、横浜市内で新体制発表会を行った。

ファン・サポーターも観覧に訪れた中、新加入の選手の背番号が以下のように発表され、各選手が意気込みを語った。

１３番 ＤＦ井上 太聖（前所属・鳥栖）「強い覚悟を持ってきた。いい補強だったと思われるような活躍をしたい」

１９番 ＦＷテヴィス（同・クルゼイロＥＣ、ブラジル）「スピード、仕掛けるのが得意。ミドルシュートも持ってるので期待していただければ」

２０番 ＧＫ坪井 湧也（同・神戸）「このクラブのために自分の持ってる力を全て出していく」

２４番 ＭＦ近藤 友喜（同・札幌）「競争に勝ち抜いて、まずは試合に出ることを目標に」

２９番 ＭＦ樋口 有斗（同・中部大）「百年構想リーグで５ゴール５アシスト」

３２番 ＭＦ田中 雄大（同・慶応大）「毎日精進していきたい」

３５番 ＤＦ関富 貫太（同・桐蔭横浜大）「覚悟をもって、１試合でも多く試合に出て活躍したい」※Ｕ２３日本代表活動のため映像出演

４９番 ＤＦ村上 慶（同・大津高）「後ろから攻撃的なプレーをしたい。選手権では３ゴールだったので、マリノスでは３ゴール以上を決めたい」

また、今季からＧＫ朴一圭が１番、ＤＦ加藤蓮が２番、渡邊泰基が１５番、キニョーネスが１７番、ＭＦ天野純が４０番、ＦＷ遠野大弥が７番、谷村海那は９番、クルークスが１１番に変更されたことも併せて発表された。

２０２６年２月から６月までの期間で開催される「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」で着用する新ユニホームも発表され、ＧＫ飯倉大樹、ＭＦ喜田拓也、同山根陸の３選手が登壇した。