４日にスタートしたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）に出演している俳優の仲野太賀と池松壮亮が１０日、大阪市中央区のＮＨＫ大阪ホールでトークイベントに参加。主人公・小一郎（後の豊臣秀長）を演じる仲野は、父・中野英雄を「宣伝マン」に任命した。

トークイベントで大河ドラマの出演オファーが届いた際の話になり、藤吉郎（後の豊臣秀吉）役の池松は、１年半に及ぶ撮影期間の長さに若干のためらいを感じていたという。だが、当時入院していた父に報告したところ「見たことないくらい喜んでくれた。『我が息子が秀吉を演じるところが見たい』と」と感激してくれたことがオファー快諾につながったと打ち明けた。

次は仲野の番だ。終演後の囲み取材で、俳優の父・中野英雄の反応を問われた。報道陣から「昨年末、民放ロケバラエティー番組で英雄さんが…」と問われると「何ですか？ 怖いです」と苦笑い。英雄が「２人のコンビがとてもいい」と他局の「豊臣兄弟！」を堂々とＰＲしていた』と話していたことを聞かされると、ニヤニヤしながら「反応ありました」とエピソードを披露した。

「１月４日の放送後、すぐに会ったんですけど、非常に高い熱量で（感想を語っていた）。かなり強火のファンですね。僕の話というよりか『池松くんホント最高！ 小栗旬さん（織田信長役）マジでカッコいい！」って、僕のこと関係なく楽しんでくれている。これからも宣伝マンとして頑張っていただきたいと、心から思ってます」

人たらしの兄弟が戦国の世を駆け上がっていく下克上ストーリー。プライベートでも１０代の頃から知己の間柄という仲野と池松は、既に１１日に放送される第２話を池松の自宅で食事をしながら鑑賞したとのこと。池松は「（仲野が）号泣してました」とニヤリ。さらに仲野は「（４日に名古屋で行われたイベントで）第１話を見た後、家に帰っても興奮して寝られなくて。台本読んでるのに続きが気になって２話も見ました。お風呂でこっそり泣きました」と演者自身にもかかわらず２度も涙を流したことを告白した。

この日のイベントの模様は、２４日午後６時５分から関西ローカルで放送される。ＮＨＫ ＯＮＥで配信あり。