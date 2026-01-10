関西六大学野球連盟に所属する大商大が10日、奈良県内のグラウンドで始動した。昨春のリーグ戦で連盟記録を更新する7季連続優勝を果たしたが、昨秋は惜しくも2位。2季ぶりの王座奪回を目指し、本格的なスタートを切った。

新チームの主将に就任したのが今秋ドラフト候補の春山陽登外野手（3年＝敦賀気比）だ。リーグ戦通算9本塁打を誇る右の強打者は「大学野球で日本一になるチャンスは1年間で春と秋の2回しかありませんが、日本一になれることは他にもたくさんある。たとえば、グラウンドをきれいにすることでも日本一になれるし、声でも日本一になることができる。そこを徹底してやっていこうと、みんなに伝えました」と言葉に力を込めた。

大学選手権は1975年と76年に、明治神宮大会は82年に準優勝を誇る西の強豪。春秋のリーグ戦で計17度の優勝へ導いた富山陽一監督（61）が10日から現場に復帰した。張り詰めた緊張感の中、部員は精力的に練習をこなした。投手と野手をこなす中山優月（2年＝智弁学園）は「監督がいない時期はすごく苦しかった。監督がいてこその大商大だと思うので、春に優勝してやっぱり大商大だなというものを見せつけたい」と部員の総意を代弁した。

春山、中山とともに侍ジャパン大学代表候補選手として昨年12月の強化合宿に参加した真鍋慧（2年＝広陵）は「監督が復帰されましたし、春はリーグ優勝し、日本一を目指す」と決意を明かした。