鹿島学園、劇的勝利で初の決勝進出！　流通経済大柏は2年連続決勝とはならず

第104回全国高校サッカー選手権大会・準決勝が10日に行われ、鹿島学園（茨城）と流通経済大柏（千葉）が対戦した。



準々決勝で興國（大阪）を3−1で下した3大会ぶり12回目の出場の鹿島学園と、大津（熊本）に2−1で勝利した2大会連続9回目の出場の流通経済大柏の一戦は、前半をスコアレスで折り返した。



後半も均衡状態が続いたなか、試合が動いたのは90分。波状攻撃を見せた中でGK藤田泰土が好セーブを見せたが、最後はワーズィージェイヴェン勝がこぼれ球を押し込んで鹿島学園が先制に成功した。



これが決勝点となり、勝利した鹿島学園が神村学園（鹿児島）の待つ決勝に初進出を果たした。なお、決勝は1月12日（月）にMUFGスタジアム（国立競技場）で行われ、14時05分キックオフ予定となっている。



【スコア】

鹿島学園 1−0 流通経済大柏



【得点者】

1−0 90分 ワーズィージェイヴェン勝（鹿島学園）