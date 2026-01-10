川崎F、新加入の昌平高校MF長璃喜の負傷を発表…以前から痛み

川崎フロンターレは10日、MF長璃喜のケガについて発表した。



発表によると、長は以前より痛みを感じていた左股関節の検査をした結果、恥骨結合炎と診断されたという。なお、離脱期間については明らかになっていない。



現在18歳の長は埼玉県春日部市出身で、身長168センチメートルのMF。昌平高校の現・高校3年生で2026年卒業予定となっており、先月15日に来季の新戦力として川崎Fへの加入が内定したことが発表された。3回戦でチームは敗退してしまったものの、現在開催されている第104回全国高校サッカー選手権大会では、2回戦の高知（高知）戦で2得点を挙げるなど、2試合に出場していた。