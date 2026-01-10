ヤンキースは今井達也を「リリーフ」として見ていた　NY記者が伝えた衝撃の交渉事情「先発ローテとして全くふさわしくない」

アストロズとの契約に至った今井(C)Getty Images

今オフに西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた今井達也は、現地時間1月2日にアストロズと契約を締結。投球回数に応じた出来高払いと毎シーズンのオプトアウト条項が付帯する3年総額5400万ドル(約85億円)でサインした。

3年連続2桁勝利（10勝）を達成した昨季も防御率1.92、WHIP0.89、178奪三振（奪三振率9.89）のハイアベレージを記録した今井は、先発投手がやや手薄な今冬のストーブリーグにおける人気銘柄の一人だった。ポスティング公示当初には、複数メディアで1億5000万ドル（約231億円）との契約予想も飛び交った。

そうした獲得レースの中で、「本腰を入れている」とされていたのは、17年ぶりの世界一奪還に燃えるヤンキースだった。実際、オーナーを務めるハル・スタインブレナー氏も、地元紙『Daily News』の取材で「ヤンキースに日本人選手がいたらいいなと思うかって？ それはもちろんだ」「ヤンキースに日本人選手がいるのは、確かに重要なことだ」と興味を隠そうとはしなかった。

ただ、今井がピンストライプのユニフォームに袖を通すことはなかった。契約交渉において、ヤンキース側は「イマイ側の希望に到底及ばないオファーしかしなかった」（米誌『Sports Illustrated』）とされているが、その内容は一体どのようなものだったのか。