¡Ö²Öºé¤¯¤¤¤í¤Ï¡×¤Î²¸ÊÖ¤·¤ò¡¢Ç½ÅÐÈ¾Åç¤Ø¡¡¾åÅÄÎïÆà¡¦¹âÌîËãÎ¤²Â¡¦Ç½ÅÐËãÈþ»Ò½Ð±é¤ÎàÉü¶½±þ±ç¥¢¥Ë¥áá¸ø³«
¡Ö²Öºé¤¯¤¤¤í¤Ï¡×¤ä¡ÖÆä¤Î¤¢¤¹¤«¤é¡×¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï2025Ç¯12·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö»ä¤ò¶ô¤Ù¤¿¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ç¤Ê¤·¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¢¥Ë¥á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹²ñ¼Ò¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È¡×¤Ï2026Ç¯1·î1Æü¡¢YouTube¾å¤Ç¡ÖÇ½ÅÐÈ¾ÅçÉü¶½±þ±ç´ë²è¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¡ÝÎØÅçÊÔ¡Ý¡×¤È¡Ö¡Ý¼·ÈøÊÔ¡Ý¡×¤ÎÁ´2ÊÔ¡£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎCV¤Ï¡¢¡ÖÏÂÁÒ·ë´õ¡×¤ò¾åÅÄÎïÆà¤µ¤ó¡¢¡Ö¼¯ÅçÄÝ¡×¤ò¹âÌîËãÎ¤²Â¤µ¤ó¡¢¡ÖÏÂÁÒÍÛ»Ò¡×¤òÇ½ÅÐËãÈþ»Ò¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ÝÎØÅçÊÔ¡Ý¡×¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤òµ¡¤Ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÎØÅç»Ô¤òÎ¥¤ì¤Æ¼·Èø»Ô¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹â¹»À¸¡ÖÏÂÁÒ·ë´õ¡×¤¬Í§¿Í¤Î¡Ö¼¯ÅçÄÝ¡×¤Ë²ñ¤¦¤¿¤áµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÎØÅç¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÎØÅç¤Ç¤Ï¤Þ¤À»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¿ÌºÒ¤ÎÄÞº¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ä®¤Î¤è¤¦¤ËÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î»Ñ¤ËÀÚ¤Ê¤¤»×¤¤¤òÊú¤¯·ë´õ¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤³¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤òÉÁ¤¯¡£
¡Ö¡Ý¼·ÈøÊÔ¡Ý¡×¤Ç¤Ï¡¢·ë´õ¤¬Êë¤é¤¹¼·Èø¤Îº×¤ê¤Ë¡¢ÎØÅç¤«¤éÄÝ¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤ë¡£ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Î¾®´Ý»³¾ëÔ®¸ø±à¤«¤é¤Ï¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÃå¼Â¤ËÉü¶½¤Ø¸þ¤«¤¦ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹çÎ®¤·¤¿2¿Í¤¬º×¤ê¤Î"¤Ç¤«»³"¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢³èµ¤¤Å¤¤¤Æ¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤à¿Í¡¹¤Î»Ñ¤¬¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤Ë2¿Í¤ÏÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ò¶»¤ËÊú¤¯¡£
¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È¤ÏÀßÎ©1ºîÌÜ¤Ë¡Ö²Öºé¤¯¤¤¤í¤Ï¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÉñÂæ¤ÏÀÐÀî¸©¤Ç¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤Ïº£²ó¤Î´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²Öºé¤¯¤¤¤í¤Ï¡×¤ÇÉÁ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÀÐÀî¸©¤Î·Ê¿§¤Ï¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ¤â¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î·Ê¿§¤¬ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢Éü¶½¤Ï¸½ºß¤âÆ»È¾¤Ð¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢Åö¼Ò¤ÏÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î»¿Æ±¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÇ½ÅÐÈ¾Åç¤Î³§ÍÍ¤«¤é¼õ¤±¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²¸¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÊÖ¤·¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡ÖÇ½ÅÐÈ¾ÅçÉü¶½±þ±ç´ë²è¡×¤È¤·¤Æ2ÊÔ¤Î¥¢¥Ë¥á¤òÀ©ºî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Î¼ý±×¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾Åç¤ÎÉü¶½¤Ø´óÉÕ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£