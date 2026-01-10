【波浪警報】新潟県・村上市、粟島浦村に発表 10日16:10時点
気象台は、午後4時10分に、波浪警報を村上市、粟島浦村に発表しました。
【警報エリアを確認】【波浪警報】新潟県・村上市、粟島浦村に発表 10日16:10時点
佐渡では10日夜のはじめ頃から、下越では10日夜遅くから、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■長岡市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■三条市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■柏崎市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■新発田市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■小千谷市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■十日町市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■村上市
□波浪警報【発表】
10日夜遅くから11日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日明け方
予想最大波高 7m
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■糸魚川市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■妙高市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■五泉市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■上越市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■佐渡市
□波浪警報
10日夜のはじめ頃から11日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日未明
予想最大波高 7m
■魚沼市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■南魚沼市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■胎内市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■阿賀町
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■湯沢町
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■津南町
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■関川村
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■粟島浦村
□波浪警報【発表】
10日夜遅くから11日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日明け方
予想最大波高 7m