昨年限りでレースアンバサダー（レースクイーン）を卒業した辻門アネラ（31）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。ハワイでの水着ショットなどを投稿した。

「皆様あけましておめでとうございます」と新年のあいさつから始まり、「今年は新しい人生のはじまりです 今年もみなさんにさいっこうのカワイイをお届けできるように日々全力で磨き続けます 今年もよろしくね」とレースクイーンを卒業した新たな1年となる決意も示した。

「#ハワイ」「#hawaii」と年末年始をハワイで過ごしたことを明かし、オフホワイトのひもビキニ水着姿でドリンクを飲んだり、ドット柄のひもビキニ水着でプールを楽しんだりしたショットを公開。さらに、デコルテを露出した大胆デザインの赤や黒のミニスカートタイトワンピース姿でハワイの街を散策したり、ショッピングや花火なども満喫したショットをアップした。

ファンやフォロワーからも「最強に可愛い」「可愛すぎる」「お美しい」「超スタイルいい」「ナイスプロポーション」「最上級に綺麗でかわいくて素敵」などのコメントが寄せられている。

9日に開幕した「東京オートサロン2006」（千葉・幕張メッセ）では、黒、赤、銀のミニスカートワンピースに、黒ストッキング、黒ニーハイブーツで“絶対領域”も披露したコスチュームでイベントを盛り上げている。9日には、自身のSNSで「東京オートサロン」での過剰な撮影の被害を訴えた。「AREXのブースでずっとドアップで下半身とか動画撮ってるやついたから、声かけたけど、どこに禁止って書いてある？って言われたわ」と告白。続けての投稿でも「可愛い私達の下半身をアップで撮影している人がいるので 見かけたら現行犯で捕まえてください 悪魔!撃退!!してください」などと撮影マナー改善を願っていた。

辻門は岡山県出身。19年にレースクイーンデビューし、25年限りで卒業。同10月までは5年間、岡山県内で洋菓子店も経営。今後はうどん店への転身の夢として周囲に明かしている。同年には初出版の写真集も発売するなどの人気。趣味はビリヤード、ゴルフ、ゾンビ映画鑑賞。歯科衛生士の資格を持つ。身長170センチ。血液型B。