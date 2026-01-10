文化祭の衣装作りを任されてやる気満々！ 張り切る姪に、同居する叔父からプレゼント／かわいすぎる人よ！4㉒
『かわいすぎる人よ！4』（綿野マイコ/KADOKAWA）第22回【全29回】
【漫画】『かわいすぎる人よ！』を第1回から読む
親を亡くし、叔父さんとふたりで暮らしている中学生のメイ。外見に自信がないメイは、容姿端麗な叔父さんがうらやましいやら誇らしいやら。でも、叔父さんにとってはメイが一番かわいくて愛しい。裕福ではないし、「容姿」や「恋」など悩みはいっぱいあるけれど、叔父さんとの毎日はとても幸せ。親を亡くした姪っ子とひとりぼっちだった叔父さん、仲良しふたりの愛と思いやりにあふれた同居生活を描いた『かわいすぎる人よ！』。ご好評につき1〜3巻に加えて、最新刊4巻から新エピソードをお届けします！
【漫画】『かわいすぎる人よ！』を第1回から読む
親を亡くし、叔父さんとふたりで暮らしている中学生のメイ。外見に自信がないメイは、容姿端麗な叔父さんがうらやましいやら誇らしいやら。でも、叔父さんにとってはメイが一番かわいくて愛しい。裕福ではないし、「容姿」や「恋」など悩みはいっぱいあるけれど、叔父さんとの毎日はとても幸せ。親を亡くした姪っ子とひとりぼっちだった叔父さん、仲良しふたりの愛と思いやりにあふれた同居生活を描いた『かわいすぎる人よ！』。ご好評につき1〜3巻に加えて、最新刊4巻から新エピソードをお届けします！