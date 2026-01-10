¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬°ìÈ¯¤Ç¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ä»Å»ö¤Î¤Ç¤¤ë¿Í¤¬ÏÃ¤¹Á°¤ËÆþ¤ì¤ë¡ÈÃÇ¤êÊ¸¶ç¡É3¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Æ£ËÜÍü·Ã»Ò¡Ø¤Ê¤¼¤«µ¡·ù¤¬¤¤¤¤¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë100¤Î½¬´·¡Ù¡ÊÌÀÆü¹á½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¸À¤¤²á¤®¤ä¸À¤¤¤½¤Ó¤ì¤ò¤Ê¤¯¤¹
·ù¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤êÊÖ¤¹¤Î¤â²æËý¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥«¥Á¥ó¤È¤¤Æ´¶¾ðÅª¤Ë¡Ö¸À¤¤²á¤®¡×¤ì¤Ð¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¼«¸Ê·ù°¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢²æËý¤·¤Æ¡Ö¸À¤¤¤½¤Ó¤ì¡×¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¹¶·âÅª¤Ç¤â¼õ¿ÈÅª¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤éÎ¨Ä¾¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¥¢¥µ¡¼¥Æ¥£¥Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£´ðËÜ¤Î3¥¿¥¤¥×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡Ê¹¶·â·¿¡Ë
¡ÖÂ¾¿Í¤¬´Ö°ã¤¤¤òÈÈ¤·¤¿¤é¡¢ÅÜ¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ç´¶¾ð¤ò¹¶·âÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¬¤Á¤Ê¥¿¥¤¥×¡£¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ë¤Ç¤Æ¤¯¤ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ç¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤¤ÈÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Î¥ó¡¦¥¢¥µ¡¼¥Æ¥£¥Ö¡ÊÈó¼çÄ¥·¿¡Ë
¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¡¢Íê¤Þ¤ì¤ë¤ÈÃÇ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£²æËý¤Ë²æËý¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢ÇúÈ¯¤·¡¢Áê¼ê¤È±ï¤òÀÚ¤ë¤Ê¤É¶ËÃ¼¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤Ç¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¤Î¤ÓÂÀ¤¯¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë·ù¤Ç¤â¼«Ê¬¤ò²¡¤·»¦¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¾Ã¶ËÅª¤Ç°ÍÂ¸Åª¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¥¢¥µ¡¼¥Æ¥£¥Ö¡ÊÁÐÊý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¼«¸ÊÉ½¸½·¿¡Ë
Áê¼ê¤âÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¼çÄ¥¤âÎ¨Ä¾¤Ë¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¤·¤º¤«¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Í§¿Í¤ÎÍ¶¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£º£Æü¤Ï½Î¤Ç¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡£¤Þ¤¿Í¶¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÁê¼ê¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö´Ø·¸¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÁ¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Îý½¬¤¹¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¾åÃ£¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤²ñÏÃ½Ñ¡ÖDESCË¡¡×
¥¢¥µ¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Ê²ñÏÃ¤ËDESC¡Ê¥Ç¥£¥¹¥¯¡ËË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½¤ÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤âÁê¼ê¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤ºÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÔDESCË¡¡Õ
¡ Describe¡ÊÉÁ¼Ì¤¹¤ë¡Ë¡Ä¡ÄµÒ´ÑÅª¤Ê¾õ¶·¡¦»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¥³¥Ä¡§²±Â¬¤ÇÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡£
¢ Explain¡ÊÀâÌÀ¤¹¤ë¡Ë¡Ä¡Ä¼ç´ÑÅª¤Ê°Õ¸«¤ä´¶¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£¥³¥Ä¡§´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤º·úÀßÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£
£ Specify¡ÊÄó°Æ¤¹¤ë¡Ë¡Ä¡ÄÍ×Ë¾¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¥³¥Ä¡§¶¯Í×¤·¤Ê¤¤¡£ÀÕ¤á¤Ê¤¤¡£
¤ Choose¡ÊÁªÂò¤¹¤ë¡Ë¡Ä¡ÄÁªÂò»è¤äÂåÂØ°Æ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£¥³¥Ä¡§¼Â¸½²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
NGÎã
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤½¤³¤ÎÆó¿Í¡¢¤¦¤ë¤µ¤¤¤è¡ª¡¡º£¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÈÅÅÏÃ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡¡ÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¡ª¡×
¶ÛµÞÀ¤¬¹â¤¤»þ¤Ï¤³¤Î¸À¤¤Êý¤Ç¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤ò¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¿´¤«¤é¡Ö¼¡²ó¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡ª¡×¤È²þ¿´¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
OKÎã
¡Ö¡¡ÊÉÁ¼Ì¡ËÅÅÏÃ¤ÎÂ¦¤ÇÆó¿Í¤¬Âç¤¤ÊÀ¼¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È
¢¡ÊÀâÌÀ¡Ë¤ªµÒÍÍ¤Î¡¢À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¤ó¤À¡£
£¡ÊÄó°Æ¡Ë¤â¤¦¾¯¤·¾®¤µ¤ÊÀ¼¤ÇÏÃ¤¹¤«
¤¡ÊÁªÂò¡ËÊÌ¤Î½ê¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤ËDESCË¡¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤ÈÁê¼ê¤â¼¡¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤Ï¼ç´Ñ¤Ç¡ÖÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
DESCË¡¤Ï¡¢¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ê»ö¼Â¤Ï¡©¡×¤È°ìÅÙ¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¸ÀÍÕ
¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤º¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Å¤é¤¤ÆâÍÆ¤äÍ×µá¤ò¡¢Á°ÃÖ¤¤·½À¤é¤«¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¸ÀÍÕ¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£°ÍÍê¤ä¤ªÏÍ¤Ó¡¢ÃÇ¤ê¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤ëºÝ¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¡¦¤â¡¦¤·¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»°Âç¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¡§¡Ö¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡×¡¢¤â¡§¡Ö¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¡¢¤·¡§¡Ö¼ºÎé¤Ç¤¹¤¬¡×
¡Ô°ÍÍê¡Õ
¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡ÊÎã¡§¤ªË»¤·¤¤¤È¤³¤í¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë
¼ºÎé¤Ç¤¹¤¬¡ÊÎã¡§¼ºÎé¤Ç¤¹¤¬¤ªÌ¾Á°¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ë¡Ô¤ªÃÇ¤ê¡Õ
¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡ÊÎã¡§¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÄ´À°¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¸ÀÍÕ¤ò¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤â¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ô°ÍÍê¡Õ
°¤¤¤±¤É¡ÊÎã¡§°¤¤¤±¤É¡¢¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤ë¡©¡Ë
¡Ô¤ªÃÇ¤ê¡Õ
¤´¤á¤ó¤Í¡Á¡ÊÎã¡§¤´¤á¤ó¤Í¡ÁÍ½Äê¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ë
¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¸ÀÍÕ¤òÁ°ÃÖ¤¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â¸À¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¼«Ê¬¤ÎÈó¤òÇ§¤á¤ë¤ÈÈ¿´¶¤òÇã¤ï¤º¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£Áê¼ê¤Î¼ª¤ËÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤ÇÅÁ¤¨¤ë
¡Ö»ä¤â¡¢Á°¤â¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤ÏÅÅÏÃ¤Ï3¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ç¤Ê¤¤¤È¤ªµÒÍÍ¤òÂÔ¤¿¤»¤¿¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤ë¤Î¤è¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¡×
¡ÖËÍ¤âºÇ½é¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î½ñÎà¡¢²¡°õ¤¬É¬Í×¤Ç¤Í¡£ºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¡¢°õ¤Î²¡¤·Ëº¤ì¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×
¡ÖÅÅÏÃ¤Ï3¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ç¤ë¤Î¾ï¼±¤Ç¤·¤ç¡©¡¡Áá¤¯¤Ç¤Ê¤µ¤¤¤è¡×¤È¥¥Ä¤¯¸À¤¦¤È¤¤¤¯¤éÀµ¤·¤¯¤Æ¤âÈ¿È¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¶ì¤¤Ìô¤Ë¤¤¤¯¤é¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â»Ò¶¡¤Ï°û¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢´Å¤¤¥¸¥å¡¼¥¹¤Ëº®¤¼¤ë¤È°û¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤ËÂç¿Í¤âÁê¼ê¤¬¼õ¤±¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍ×µá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿Í¤Ï¾ï¤Ë¥ß¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë
¿´Íý³Ø¤Ç¤Ï¡Ö¿Í¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°Õ¸«¤ò¸À¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¿Í¤Ï»×¤¤¹þ¤ß¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡¢ÂÎ¸³¡¦·Ð¸³¤¬°Û¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Äê¿©¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¡¢²¾¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ïº£¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥½¡¼¥¹¤ÏÏÂÉ÷or¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¡©¡¡ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Ï¥Ë¥ó¥¸¥óor¥³¡¼¥ó¡©¡¡´ï¤Ï»®orÅ´ÈÄ¡©
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¤Î¤â¤Î¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Î²ñÏÃ¤ÏÁ´¤Æ¡¢¥ß¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÂÎ¸³¤òÁ´¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é»þ´Ö¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢ÂÎ¸³¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Ç¾Æâ¤ÇÉ¬¤ºÃ±½ã²½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢¡°ìÈÌ²½¢ÏÄ¶Ê£¾ÊÎ¬¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ö°ìÈÌ²½¡×¡§Îã³°¤ò¹Í¤¨¤º¡¢°ìÉô¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡£
¡ÖÉ¬¤º¼ºÇÔ¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤Î·è¤á¤Ä¤±¤Ç¤¹¡£¡ÖÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈËè²ó¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿¿¼Â¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¼«¸ÊÈÝÄê¤ò¤ä¤á¤Æ¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ¤Ëµ¤¤Å¤¯
¢¡ÖÏÄ¶Ê¡×¡§ÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤ò´ÊÎ¬²½¤¹¤ë»þ¤Ë°ÕÌ£¤ä¿¿°Õ¤¬ÏÄ¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£
¡Ö»Å»öÃæ¤Ë¾Ð¤¦¤Ê¤ó¤ÆÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¤À¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¿¦¾ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢»Å»öÃæ¤Ë¾Ð´é¤¬¤¢¤ë¿¦¾ì¤ÎÊý¤¬¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â±ú¤Þ¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤¬°é¤Ä¡¢¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
£¡Ö¾ÊÎ¬¡×¡§¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÉôÊ¬¤Î¤ß¸ÀÍÕ¤Ë¤·¡¢Â¾¤Ïºï½ü¡¦¾ÊÎ¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¹â¤¤¡×¤È¸À¤¦¾ì¹ç¡¢¡Ö²¿¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡©¡×¤ÈÈæ³Ó¤ÎÂÐ¾Ý¤¬¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÂÎ¸³¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë»þ¤Ë¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òËÉ¤¤¤À¤ê¡¢ÊÐ¸«¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Àµ¤·¤¤¸«Êý¤ä²ò¼á¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æ£ËÜ Íü·Ã»Ò¡Ê¤Õ¤¸¤â¤È¡¦¤ê¤¨¤³¡Ë
¥Õ¥¡¥¤¥ó¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥«¥é¡¼¸¦µæ½êÂåÉ½
NLP¿´Íý³Ø¤òÃæ¿´¤Ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ëâÔÁÛ¤Ê¤É¤Î¼êË¡¤ò½¬ÆÀ¤·Åý¹ç¡£¤½¤Î¼êË¡¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¦¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£³Æ´ë¶È¡¦Âç³Ø¡¦¸ø¶¦µ¡´Ø¤Î¹Ö±é¤ÎÅÐÃÅ¿ô¤Ï2000²ó¤òÄ¶¤¨¡¢º§³è¤«¤é½¢³è¤Þ¤ÇÁêÃÌ¼Ô¿ô¤Ï1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¢¹ü³Ê¿ÇÃÇ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÅù¤Î¥×¥íÍÜÀ®¹ÖºÂ¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ï500¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¸Ä¿Í¿ÇÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥é¥¯¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë50¤Î½¬´·¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥«¥é¡¼¸¦µæ½êÂåÉ½ Æ£ËÜ Íü·Ã»Ò¡Ë