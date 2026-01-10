「今日好き」“きんりの”内⽥⾦吾＆多⽥梨⾳カップル、バックハグ＆ほっぺツンのラブラブランウェイ 腕組みで仲良く登場【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。夏休み編2025」でカップル成立となった内田金吾と多田梨音が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】「今日好き」人気カップル、ランウェイで見つめ合い
「夏休み編2025」で成⽴した“きんりのカップル”は仲睦まじく腕を組んで登場。トップでは頭を寄せ合ったり、内⽥が多⽥にバックハグをしたり、多⽥が内⽥に“ほっぺツン”をしたりして、次々に会場を沸かせた。
「今日好き」は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「今日好き」きんりのカップル、ラブラブランウェイ
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
