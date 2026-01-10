IS:SUE・YUUKI（田中優希）、モデルとしてランウェイ 美スタイル際立つ姿に「手足長すぎ」【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】4人組ガールズグループ・IS:SUE（読み：イッシュ）のYUUKI（田中優希）が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】「日プ女子」出身メンバー、ランウェイでモデル級スタイル披露
YUUKIは、引き締まったウエストがのぞくクロップド丈のビスチェにレイヤードされたスカートを合わせた個性的なコーディネートでウォーキング。個性的なアイテムも着こなすランウェイを受けて、ネット上のファンからは「手足長すぎ」「カッコいい」「オーラすごい」「痺れた」など多くの反響が寄せられている。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
