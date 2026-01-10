「特定保健用食品」の略語は？パッケージのマークをチェック！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

「特定保健用食品」の略語は？

「特定保健用食品」の略語はなんでしょうか？ サントリーの「黒烏龍茶OTPP」は、これに当てはまりますよ。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「トクホ」でした！ 「特定保健用食品」とは、特定の保険的目的の達成が期待できる旨を表示することを国の審査のもとに消費者庁から許可を受けた商品のこと。 例えば、サントリーの「黒烏龍茶OTPP」は、“ウーロン茶重合ポリフェノール”を豊富に含んだ、脂肪の吸収を抑え、体に脂肪がつきにくくなる特定保健用食品です。 ちなみに、健康への働きを表示できる保健機能食品には、トクホの他に「栄養機能食品」「機能性表示食品」があり、3種類あわせて「保健機能食品」と称されるのだとか。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》 ・『日本調剤』

・『消費者庁』

・『サントリーホールディングス』

ライター Ray WEB編集部