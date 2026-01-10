年間「6万ポイント」も貯まった“お得すぎる共通ポイント”。知ってる人だけ得をする「もっともお得な利用方法」
ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。お得情報やキャンペーン情報など普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。
◆年間6万ポイント貯めた「Vポイント」のお得な活用法
皆さんは共通ポイントを貯めていますか？ 共通ポイントとは楽天ポイントやPayPayポイントなどのことで、さまざまな加盟店で貯めたり利用できる、とても汎用性の高いポイントです。
僕は有名な共通ポイントはだいたい貯めています。中でも昨年はVポイントが一番貯まり、1年間で60,087ポイントも貯めることができました。今回はそんなVポイントをどうやって貯めたのか、お得な利用法などをご紹介します。
Vポイントが貯まるカードでおすすめは「Olive」です。Oliveは対象店舗でスマホのタッチ決済をすると基本7％還元で、さらに条件を満たすと最大20％還元にもなります。
僕は家族登録で＋2％、三井住友銀行アプリに月1回以上ログインで＋1％なので、合計10％還元です。この還元率だけ見ても“脅威の還元率を誇るクレジットカード”といえるでしょう。
対象店舗はマクドナルドやサイゼリヤ、吉野家、ドトール、ローソンなど有名なチェーン店ばかり。対象店舗のセブン-イレブンは基本9.5％還元となっています。
僕はよくマクドナルドやサイゼリヤに行くので、その度にOliveを利用してポイントゲットしています。また、ディズニーなどのチケットを購入する場合は「セブンチケット」を利用して、支払いを店頭でOliveのタッチ決済にしたので、それで12.5％還元されました。
昨年は20％還元というキャンペーンが開催され、それを利用したこともあり、Oliveだけで25,447ポイントも獲得することができました。
◆給与・年金受取で年間2,400ポイント付与
また、Oliveでは給与・年金受取を三井住友銀行にしておくと毎月200ポイントがもらえるという特典もあります。これで年間2,400ポイント付与されました。
さらに僕はOliveのゴールドカードを利用しています。このカードは1年間で100万円利用すると1万ポイントがもらえるという特典があります。この条件を達成したので1万ポイント付与されました。
ゴールドカードは年会費5,500円かかりますが、一度でも1年間で100万円利用すると翌年以降永年無料になります。僕はたまたま初年度から年会費無料キャンペーンを利用することができたのでラッキーでした。
◆V NEOBANKデビットカード利用で1.5%還元に
Vポイントが貯まるカードでおすすめがもう1枚あります。それがV NEOBANKデビットカードです。
リアルカードの発行はないので、Apple PayまたはGoogle Payに入れてタッチ決済で利用するカードです。このカードを利用すると1.5％のVポイントが還元されます。
月に1,000円以上利用するだけで、他に条件はなくどんな支払いでも1.5％還元です。Oliveの7％還元対象店舗以外ではV NEOBANKデビットカードを優先的に利用しました。また、iDとしても利用できるので利用可能店舗はかなりあります。
さらにSuicaなど、電子マネーへのチャージも1.5％還元というのがV NEOBANKデビットカードの強みです。こちらのカードは普段の買い物や電子マネーへのチャージなどで頻繁に利用したので、このカードの利用で8,780ポイント獲得しました。
◆獲得ポイント数でランクが決まる「Vランク」とは
VポイントではモバイルVカードの利用や、獲得ポイント数でランクが決まる「Vランク」というサービスがあります。
このVランクが昨年9月にリニューアルされて、その際に抽選でポイントが当たるキャンペーンが開催されました。僕はその時点でゴールド会員だったので、当たれば5,000ポイントでした。そして、なんと5,000ポイントが当たったのです。
