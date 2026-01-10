¡Ú¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥¨¥ß¡¼¥é¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÛÀ¤³¦¸ÂÄê60Âæ¡¢ÆüËÜ¤Ï»Ä¤ê1Âæ¡ªÅÁÀâÅªGP¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å #TAS2026
¥¸¥à¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¸ÂÄê¼Ö
¥í¡¼¥¿¥¹¤Ï1·î9Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡Ù¡ÊTAS¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÁÀâÅª¥°¥é¥ó¥×¥ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¸¥à¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡Ù¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¹þ¤á¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡¢¡Ø¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥¨¥ß¡¼¥é¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥¨¥ß¡¼¥é¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¥í¡¼¥¿¥¹41¤ÈÊÂ¤ó¤Ç½éÈäÏª¡ª¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥Ö¡¼¥¹¤ÎÌÏÍÍ¡¡Á´61Ëç
ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ºòÇ¯5·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ØARE YOU A Driver or WHAT ? STOP WATCHING, START DRIVING ¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â²¿¼Ô¤À¡© ¸«¤ë¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ê¡£Áö¤ê½Ð¤»¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÎ¸½¤¹¤ë1Âæ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ø¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥¨¥ß¡¼¥é¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤òÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¡£ »³ÅÄ¿¿¿Í
¥í¡¼¥¿¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉDNA¤Ç¤¢¤ë¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¶Å½Ì¤·¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ú¥¤¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ»Å¾å¤²¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
À¸»ºÂæ¿ô¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç¤ï¤º¤«60Âæ¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¸ÂÄê¼Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤´õ¾¯À¤ò¸Ø¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ø¤Î³ä¤êÅö¤Æ¤Ï4Âæ¤Ç¡¢´û¤Ë3Âæ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤ê1Âæ¡ÊÅ¸¼¨¼Ö¡Ë¤â¤³¤Î²ñ´üÃæ¤Ë·è¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
1965Ç¯¤Î°Î¶È¤ò¸½Âå¤Ë¶ñ¸½²½
ËÜ¥â¥Ç¥ëÃÂÀ¸¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢¥¸¥à¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¤È¥Á¡¼¥à¡¦¥í¡¼¥¿¥¹¤¬»Ä¤·¤¿¿ô¡¹¤Î°Î¶È¤È¡¢¤½¤ÎÅÁÀâÅª¤ÊÀº¿À¤Ë¤¢¤ë¡£
¥¯¥é¡¼¥¯¤Ï1956Ç¯¤ËF1¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¥¤¥ó¥Ç¥£500À©ÇÆ¤òÆ±»þ¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤¿»Ë¾åÍ£°ì¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥í¡¼¥¿¥¹41¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÅ¸¼¨¡£¥¸¥à¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¤Î¼ÖÎ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ÇÁª¤ó¤À¤½¤¦¡£ ¥í¡¼¥¿¥¹
¤µ¤é¤Ë¤ÏÆ±Ç¯¡¢¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é2¤ª¤è¤Ó¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¥¿¥¹¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¤Ç¤Î¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ê¤É¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÄ¶¤¨¤¿°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¤½¤ÎµÏ¿¤Ï¸½Âå¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤ÇÇË¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÈæÎà¤Ê¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥¨¥ß¡¼¥é¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ëÂî±ÛÀ¤È³×¿·À¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¸¥à¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¤ÎÅ¯³Ø¤ò¡¢¸½Âå¤Î¥í¡¼¥¿¥¹¤È¤·¤Æ¶ñ¸½²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤Î¥¨¥ß¡¼¥é¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÀìÍÑ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Î¼«Æ°¼Ö°¦¹¥²È¤ä¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¶Ë¤á¤Æ²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤1Âæ¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£