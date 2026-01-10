松嶋菜々子が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-」（木曜、後９・００）が８日、スタートした。東京国税局の敏腕調査官・米田正子（松嶋菜々子）が、組織に埋もれていた凄腕を集結させ、東京国税局資料調査課（通称・コメ）内に新部署「複雑国税事案処理室」（通称・ザッコク）を発足し、あくどい脱税者を成敗していく物語。

初回の８日放送のエンドロールでは、松嶋菜々子、佐野勇斗、長濱ねるに続き、それまで一度も画面に登場していなかったが千葉雄大の名前が。

その後のシーンで、米田がいつもの居酒屋で日本酒を楽しんでいると、テレビ画面に就任２か月の政界のホープ・鷹羽宗一郎経産省大臣（４０）のインタビューが流れる。「鷹羽経済産業省大臣に…」と名前が出ると、米田はピクッと反応。鷹羽が「私には、あの、覇王線がありますから」と得意気に右手の手相を見せる姿に、米田は画面をにらみ、「タカバ…」とつぶやく。「しかも私の場合、覇王線が両手にあるんですよ。これはまさに宿命ですよ。ハハハハッ！」と鷹羽の高笑いが響きわたる中、初回放送が終わり、不穏なムードが醸し出されていた。