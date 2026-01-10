1.5リッターで370馬力のBMW「i8」がスゴい！

未来からやってきたようなシルエットと、スーパーカーさながらの迫力あるデザインを採用し、BMWが2020年まで展開していた「i8（アイエイト）」は、道行く人々を釘付けにする圧倒的な存在感を放っていました。

一見すると大排気量のモンスターマシンを想像させますが、その中身は驚くほど革新的です。

実際には日本のコンパクトカーと同等の排気量を持つエンジンに電気モーターを組み合わせ、環境性能と走りの高揚感を極めて高い次元で両立させていたのです。

i8の歴史は、2009年に公開されたコンセプトカーにまで遡ります。2013年に市販モデルが登場すると、BMW初の電気自動車「i3（アイスリー）」とともに、持続可能なモビリティを象徴する新ブランド「BMW i」のフラッグシップとして世界を驚かせました。

2018年には電動ソフトトップを備えた「i8ロードスター」も加わり、ラインナップを拡充。全長4690mm×全幅1940mmという堂々たるサイズながら、空力性能を突き詰めたフォルムは、わずか0.26という驚異的なCd値を実現しています。

i8の凄みは、その独創的な軽量構造にあります。パワートレインを支えるアルミ製ドライブモジュールと、キャビン全体には「カーボン」として知られる先進素材、CFRP（炭素繊維強化プラスチック）を組み合わせるという、レーシングカーのような贅沢な手法を採用。

スチールより約50％も軽いこの先進素材の恩恵により、複雑なプラグインハイブリッドシステムを積みながら、車両重量を約1500kgにまで抑制しました。

この特殊な構造が可能にした「バタフライドア」は、乗り降りのたびに非日常的な高揚感を与えてくれます。

パワートレインは、後輪を駆動する1.5リッター直列3気筒ツインターボエンジンと、前輪を担う電気モーターを同期させたハイブリッド4WD方式です。2018年の改良ではシステム出力374馬力まで進化を遂げ、最高時速120kmに達するEV走行も可能にしました。

足元を支える20インチの大径タイヤが意外にも細身に設定されていたのは、スポーツカーとしての誇りと燃費性能を両立させようとしたi8の哲学の現れといえるでしょう。

※ ※ ※

新車価格は2000万円前後に達した稀有なモデルですが、生産終了を経てその価値は再評価されています。

2026年1月現在、中古車市場での流通は極めて少なく、平均価格は約1062万円という高値で推移しています。時代を先取りしすぎたi8の独創性は、今なお色褪せない輝きを放ち続けています。