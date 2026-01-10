ソフトバンクの育成2年目、漁府輝羽外野手（23）が、おかやま山陽高の先輩である藤井皓哉投手（29）の教えを胸に、福岡県筑後市のファーム施設で自主トレに励んでいる。「やるなら正確にやれ」―。ウオーミングアップから体の使い方を意識して汗を流す。

東北福祉大を経て育成ドラフト10位で入団。昨季はウエスタン・リーグに3試合出場にとどまり、ファーム非公式戦が主戦場だった。そんな中、岡山県で自主トレをしている藤井の関係者から声をかけてもらい、7日に1日だけ参加した。

「メディシンボールを投げるだけでも体の使い方の勉強になった」。投手と野手で役割は異なるが、正しい方向に力が伝わらなければ意味がないことが明確になった。「僕はまだまだ体を動かせていないんだなと痛感した」と目を輝かせる。

藤井とはこの日昼食を一緒に取り、プロ野球生活での歩みなども聞いた。印象に残っているのは何でも正確にやること。ランニングやアップだ、細かいトレーニングでも意識を持ってやることの大切さを感じた。

筑後での自主トレは、先輩と過ごした貴重な経験を生かして練習に励む。長打力が魅力の右打者の覚醒が待たれる。（浜口妙華）